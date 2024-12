Gambassi, Cordone a Funaro: "Gli alunni dei due comuni della Valdelsa non sono di Serie B"

Il 23 novembre 2024, 2 settimane fa, circa 300 persone, alunni/e, genitori, insegnanti, altro personale scolastico, consiglieri comunali, provenienti dai Comuni di Gambassi terme e di Montaione nella Valdelsa fiorentina, insieme ai Sindaci di Gambassi Terme, Marzocchi e di Montaione, Pomponi(era presente anche lo scrivente), si sono ritrovati in via Cavour a Firenze, di fronte al prestigioso Palazzo Medici Riccardi, Sede della Città Metropolitana di Firenze, per manifestare pacificamente e con grande civiltà, contro l'accorpamento dell'Istituto scolastico Comprensivo Giovanni Gonnelli con Sedi a Gambassi Terme e Montaione, il quale può contare su oltre 600 alunni ed una trentina di classi, una scuola che opera su un territorio di poco meno di 200 km², quasi il doppio della superficie complessiva del Comune di Firenze. Le normative attuali a cascata, dallo Stato, alla Regione fino ad arrivare alla Città Metropolitana o alla Provincia, prevedono che gli Istituti scolastici Comprensivi con meno di 600 alunni, si accorpino con altri Istituti più grandi, soprattutto perché così i costi di gestione diminuirebbero sensibilmente. La decisione finale sugli accorpamenti scolastici, spetta alla Città Metropolitana di Firenze che però avrebbe già deciso di salvare il Liceo ginnasio Galileo, ubicato nel cuore della città di Firenze a scapito dell'Istituto Scolastico Giovanni Gonnelli di Gambassi Terme e Montaione.

Entro il mese di dicembre, il Consiglio della Città Metropolitana a maggioranza di Centrosinistra, voterà la delibera avente per argomento l'accorpamento di Istituti scolastici e probabilmente se dovesse andare in porto l'accorpamento dell'Istitito Gonnelli, per gli alunni di Gambassi e Montaione si riscontrerebbero maggiori difficoltà. Sono stato fino a giugno del 2019 per oltre 15 anni, Consigliere comunale e Capogruppo della lista di Centrodestra a guida Lega, nel Consiglio comunale di Gambassi Terme e ho rappresentato questo Comune per 10 anni anche al Circondario prima e all'Unione dei Comuni poi e mi sento ancora molto legato a questi territori oltre ad aver avuto anche la fortuna dal 2009 al 2014 di fare il Consigliere Provinciale e conosco molto bene i valori della Provincia che spesso sono più forti di quelli della grande città. La Provincia Metropolitana dovrebbe tutelare adeguatamente sia gli interessi della Città anche Capoluogo di Regione ma come Ente di Area Vasta, anche quelli dei Comuni più periferici e a Gambassi, ve lo posso assicurare, sentono forte l'appartenenza alla Provincia di Firenze e se il Consiglio Metropolitano voterà a favore dell'accorpamento dell'Istituto Comprensivo Gonnelli, si prenderà delle grosse responsabilità. Chiedo pertanto, al di là dell'appartenenza politica, al Sindaco Metropolitano Sara Funaro (nipote di Piero Bargellini, il Sindaco dell'alluvione), ed alla sua maggioranza, di rivedere questo provvedimento di accorpamento, anche usando il buonsenso. Gli alunni e alunne di Gambassi Terme e di Montaione non sono studenti di serie B!!

Ufficio Stampa

Notizie correlate