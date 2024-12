San Giuliano Terme, al Teatro Rossini per la Festa de Circo Sociale e l’Arte e Libertà Film Festival

Un programma fitto quello dell’8 dicembre al Teatro Rossini con la Festa del Circo sociale, l’ultimo appuntamento dei Driin Days, iniziati il 15 novembre scorso, per il

Progetto Arte e Libertà, proposto da Antitesi Teatro Circo con il sostegno del Comune di San Giuliano Terme e del Ministero della Cultura, che ha l’obiettivo di veicolare tematiche sociali attraverso l’arte, la creatività e il circo contemporaneo.

L’evento è l’apice di un percorso durato un anno intero, attuato dall’Associazione Antitesi in collaborazione con tante realtà locali, nazionali e internazionali.

Tante le iniziative che si sono succedute: spettacoli, workshop, laboratori, conferenze, proiezioni video e incontri per far conoscere le molteplici sfaccettature del Circo Contemporaneo e del Circo educativo e sociale.

L’Evento, a ingresso gratuito, si svolgerà presso il Teatro Rossini di Pontasserchio per tutta la giornata dell’8 dicembre p.v.. Si inizierà alle ore 10:00 con la Conferenza e Tavola Rotonda “Tutti i colori del Circo - Circus for Every Body. Progetti e prospettive per un Circo inclusivo” in collaborazione con l’Azione Per Mano nell’ambito del progetto Circ_Up 2.0 di A.C.C.I. (Associazione Circo Contemporaneo Italia) e Rete CircoSfera. La tavola rotonda sarà un momento importante in cui riflettere sul teatro-circo come strumento di inclusione sociale, Nella tavola rotonda, oltre ai saluti istituzionali dell’Amministrazione comunale di San Giuliano Terme da parte di Francesco Corucci_Vicesindaco del Comune di San Giuliano Terme (PI) e Angela Pisano_Assessora alla cultura del Comune di San Giuliano Terme (PI) e la presentazione del Progetto Arte e Libertà da parte di Martina Favilla_Direttrice artistica di Antitesi Teatro Circo (PI) e Firenza Guidi_Direttrice artistica di Elan Frantoio (ITA-UK) e del Percorso di creazione Arte e Libertà, molti saranno gli interventi:

LA RETE DEL GIOCO - la piattaforma on line di Arte e Libertà per condividere la conoscenza di giochi e attività ludico-educative, con Stefano Bertelli_Direttore didattico Antitesi Teatro Circo, formatore Network nazionale Circo Sfera - Giocolieri e Dintorni (RM), counselor gestaltico.

SELF La Giocoleria Funzionale in Italia con Alexander De Bastiani_Facilitatore di Giocoleria Funzionale - Self aps (LI).

La tribu di ANIMALI CELESTI teatro d'arte civile con Alessandro Garzella_Autore, regista, attore e formatore di teatro - Animali Celesti Teatro d’Arte Civile (PI).

IL TEATRO E’ MERAVIGLIA RIVOLUZIONARIA con Iacopo Fo_Artista, attivista, regista, attore, scrittore - Fondazione Fo Rame (PG).

ADOLESCENZA: Nel circo si liberano i sogni con Mariarosa Cranchi_Progetto “La Zattera” - Cooperativa sociale Arnera (PI).

Nel pomeriggio si terrà il Film Festival Arte e Libertà, che si aprirà alle 17:00 con Nuovo Cinema Circo, show cinematografico di e con Raffaele De Ritis, regista e storico di circo tra i più prestigiosi al mondo, che ci trasporterà in un percorso inedito attraverso le tracce del circo, nelle immagini filmate del Novecento; alle 18:30 sarà la volta di TOUJOURS PRESENT EN NOUS, Proiezione cortometraggio con introduzione di Daniela Maccari e David Haughton: Lindsay Kemp e le influenze di arti di strada e cinema, da “Flowers” a “The Big Parade”, infine alle 21:00, verrà proiettata la seleziohne internazionale di cortometraggi selezionati dal Film Festival Arte e Libertà: Circus for Every Body (UK), We are Extraordinary Bodies (UK), Crossing the Wall (ITA), Matrioska - con tanti segni lasciati dal tempo (ITA) e Eau du Surrealism 2024 - Breve rassegna di cortometraggi del collettivo artistico King’s Magicians (ITA).

Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito, per informazioni e prenotazioni è possibile scrivere a teatrorossini@ antitesiteatrocirco.it.

Fonte: Ufficio Stampa

