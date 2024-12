Sanità, Forza Italia: iniziati oggi gazebo raccolta firme per abbassare addizionale Irpef

Sono iniziati oggi i gazebo di Forza Italia in Toscana per raccogliere firme a supporto dell'emendamento che il partito presenterà in Consiglio regionale, per chiedere di abbassare, con la manovra 2025, l'aliquota Irpef alzata lo scorso anno dal governatore Eugenio Giani. La mobilitazione andrà avanti per tutto il mese, e proseguirà comunque anche a gennaio, contestualmente alla presentazione di mozioni in tal senso in tutti i Comuni della Toscana, da parte dei consiglieri di Forza Italia.

"Il governatore - ricorda il capogruppo in Consiglio regionale e segretario toscano del partito, Marco Stella - ci aveva detto, rispetto all'aumento dell'addizionale Irpef, che è la più grande stangata che ci sia mai stata in Italia con oltre 250 milioni presi dalle tasche dei cittadini, che l'aliquota sarebbe stata abbassata. Ma non è andata così, la promessa non è stata mantenuta. Noi rinnoviamo l'invito a Giani di venire a firmare ai gazebo di Forza Italia la nostra proposta di abbassamento dell'aliquota Irpef regionale".

"Sembrava che il presidente fosse disposto a un timido abbassamento nella fascia compresa tra i 28 e i 50 mila euro di reddito annui, ma è stato bloccato mercoledì in Giunta dal suo partito, il Pd, che non ne vuol sapere di diminuire le tasse - osserva Stella -. Dispiace vedere il presidente della Regione Toscana nel ruolo di mero ostaggio delle scelte del Pd, e di osservare che la sua autonomia è formale, ma non certo sostanziale. A Giani chiediamo di mantenere le promesse e di venire in aula con un testo in cui si sancisce una diminuzione dell'Irpef".

Fonte: Ufficio Stampa

Notizie correlate