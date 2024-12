A1: chiusura notturna di Valdichiana tra il 9 e 10 dicembre

Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione cavalcavia, dalle 22:00 di lunedì 9 alle 6:00 di martedì 10 dicembre, sarà chiusa la stazione di Valdichiana, in entrata verso Firenze e in uscita provenendo da Roma. In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni: -per la chiusura dell'entrata verso Firenze: Monte San Savino; -per la chiusura dell'uscita provenendo da Roma: Chiusi-Chianciano Terme.

Contestualmente, sarà chiusa l'area di servizio "Lucignano Est", situata nel tratto compreso tra Valdichiana e Monte San Savino, verso Firenze.

Fonte: Autostrade per l'Italia

