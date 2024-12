Ultimo appuntamento con l'olio extravergine a San Quirico d'Orcia

Domenica 8 dicembre si conclude la 31esima edizione dell’evento dedicato alla nuova annata di qualità dell’extravergine d’oliva, organizzato da Comune di San Quirico d’Orcia e Pro Loco

San Quirico d’Orcia, 7 dicembre 2024 – Ultimo giorno di appuntamenti dedicati all’olio extravergine d’oliva di San Quirico d’Orcia. Fino all’8 dicembre, la cittadina nel cuore della Val d’Orcia è capitale dell’extravergine d’oliva di qualità, con la 31esima edizione della Festa dell’Olio, organizzata da Comune e Pro Loco San Quirico. Dodici le aziende olivicole presenti alla Festa dell’Olio 2024.

IL PROGRAMMA

DOMENICA 8 DICEMBRE - La giornata inizia alle 9.30 a Piazza Chigi, il via al Trekking dell’olio, percorso turistico con degustazione e il tour guidato in e-bike in Val d’Orcia.

Alle 10, apertura stand dei produttori olio extravergine d’oliva e delle eccellenze agroalimentari. Alle 11 a Palazzo Chigi, degustazione in collaborazione con Aicoo “Impariamo a riconoscere l’olio d’oliva”; alle 11 a Palazzo Chigi, degustazione in collaborazione con Aicoo “Impariamo a riconoscere l’olio d’oliva” e visita guidata al frantoio Simonelli.

Alle 12.15 inaugurazione presepe nella chiesa di San Francesco. Dalle 15 musica e spettacoli, alle 16 visita guidata al frantoio Simonelli. Alle 19.30 chiusura stand produttori.

Informazioni

Ufficio Turistico San Quirico d’Orcia T 0577.899728 – 3791294369 – www.visitsanquirico.it - Mail info@visitsanquirico.it

Fonte: Comune di San Quirico d'Orcia

