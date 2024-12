Canottieri San Miniato compie trent'anni: festa e premiazione degli atleti

Canottieri San Miniato in festa per il trentesimo anniversario dalla fondazione, celebrato domenica 8 dicembre alla Vela di Avane a Empoli. Il presidente Enzo Ademollo nel suo discorso di apertura ha ricordato quanto è stato l'impegno profuso dalla dirigenza samminiatese che da trent'anni persegue l'obiettivo primario di formare i ragazzi non solo sul piano atletico agonistico, ma di dare a loro anche una formazione di importanti valori. Ademollo ha ricordato che i valori fondamentali in cui la società si riconosce sono essenzialmente tre: rispetto, onestà, impegno.

Alla serata hanno preso parte molti dirigenti sportivi e amministratori, fra i quali il presidente del Consiglio Regionale Antonio Mazzeo con un video saluto dalla California, dove è impegnato in una missione della Regione Toscana, il neopresidente della Federazione Italiana Canottaggio Davide Tizzano anche lui con un video messaggio nel quale ha ricordato che adesso serve una svolta alla definizione per rendere fruibile il bacino di Roffia alle gare nazionali, dalla Cina è arrivato il saluto dei dirigenti della squadra regionale degli sport d'acqua di Zhejiang, gemellati con la Canottieri San Miniato. Ha preso parola in seguito Andrea Pieroni, Consigliere Regionale, poi è stata la volta degli ex sindaci del Comune di San Miniato Alfonso Lippi e Angelo Frosini che insieme all’attuale sindaco Simone Giglioli e all’assessore allo sport Elena Maggiorelli hanno ricordato la lunga storia del bacino di Roffia a cui è legato in modo imprescindibile il nome della società Canottieri San Miniato. È stata poi la volta dei presidenti dei club di canottaggio che con la loro presenza hanno voluto testimoniare la stima alla dirigenza samminiatese, fra questi il presidente della Telimar di Palermo Marcello Giliberti, il presidente della Canottieri Firenze Michele Nannellli, il presidente della Canottieri Cavallini Walter Pagni, un dirigente della Canottieri Limite sull’Arno e a loro si è unito il presidente del CONI Regionale Simone Cardullo. Tutti nei loro interventi hanno avuto parole di apprezzamento per il sodalizio giallorosso. Poi ha preso la parola il medico sportivo Francesco Ammannati che ha ricordato quanto è importante questa disciplina da un punto di vista formativo.

In seguito si sono svolte le premiazioni, della squadra agonistica e degli ex atleti che hanno fatto parte della storia della società. Tra questi Sandra Celoni, Serena Cicerchia, Giulia Campioni, Zoe Storace, Chiara Benvenuti, Victoria Gallucci, Alessia Federici, Lavinia Marcocci, Elena Sprio, Michele Michelotti, Mirco Distefano, Davide Laino, Andrea Mori, Nicholas Cioni, Filippo Sergianni, Matteo Dini, Lapo Campigli, Giulio Princiotta, Doriano Bianchi.

Nella squadra attuale invece sono stati premiati i seguenti atleti:

Canottaggio Allievi & Cadetti: Laura Nacci, Emma Meucci, Giovanni Pucci, Norma Villa, Cosimo Campigli, Edoardo Epifani, Marco Casalini

Canoa Velocità Giovani: Umberto Gherardi Del Testa, Giuseppe Continanza, Alessandro Cipollini, Bradley Kembora

Canoa Polo: Alessio Simonetti, Andrea Mannino, Leonardo Campigli, Luca Matteoni, Matteo Mugnaini

Canottaggio U17/U19: Antonio Ademollo, Amedeo Ademollo, Marcello Ademollo, Fabio Nacci, Leonardo Federici, Pietro Villa, Giorgio Gherardini, Lorenzo Collecchi, Gaia Giovannoni, Michael Ferrero, Niccolò Fiorenzuola, Redi Kazazi, Sofia Esposito, Mattia Poli

Canottaggio Under 23 club / Master: Francesco Regoli, Nevio Soldaini, Gianluca Nacci, Roberto Bontà, Sandro Mussida, Ilaria Degl’Innocenti

Categoria Special Olympics: Simone Marchiori, Fabio Rocco, Lorenzo Vannucci, Giulia Campigli, Pietro Panichi, Ethan Domini, Mauro Bartoli

Il tutto si è concluso con una cena conviviale e un brindisi inaugurale.