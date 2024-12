Francobolli e cartolina di Natale di Poste Italiane, dove trovarli a Firenze e dintorni

Poste Italiane comunica che il 2 dicembre 2024 vengono emessi dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy due francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica "le Festività" dedicati al Natale e al Santo Natale: la Basilica della Natività di Betlemme con sovraprezzo a favore dei rifugiati delle terre del conflitto mediorientale, relativi al valore della tariffa B zona 1 pari a 1,30€ per il francobollo del Natale e della tariffa B pari a 1,25€ per il francobollo del Santo Natale più un sovraprezzo pari a 3,75€. Tiratura: duecentocinquantamilaventi esemplari per il francobollo del Natale. duecentomilaquattro esemplari per il francobollo del Santo Natale. Foglio: quarantacinque esemplari per ogni francobollo del Natale ventotto per il francobollo del Santo Natale. I francobolli sono stampati dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, con imbiancante ottico. Bozzetti a cura di Nicoletta Costa per il francobollo del Natale e Emanuela L’Abate per il francobollo del Santo Natale.

Le vignette

Francobollo del Natale: raffigura Giulio Coniglio, personaggio creato dalla scrittrice Nicoletta Costa, protagonista di molte avventure a fumetti e a cartoni animati, in compagnia dei suoi simpatici amici, Lumaca Laura e Uccellino Nino, circondati da tanti pacchetti regalo natalizi, alcuni a forma di carote.

Francobollo del Santo Natale: raffigura la facciata della Basilica della Natività di Betlemme.

Completano i francobolli le rispettive legende "BUON NATALE", "SANTO NATALE" e "BASILICA DELLA NATIVITA’ DI BETLEMME", la scritta "ITALIA" e l’indicazione della tariffa "B zona1" e "B". Gli annulli primo giorno di emissione saranno disponibili presso lo Spazio filatelia Roma. I francobolli e i prodotti filatelici correlati, cartoline, tessere e bollettini illustrativi saranno disponibili presso gli Uffici Postali con sportello filatelico, gli "Spazio Filatelia" di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Roma 1, Torino, Trieste, Venezia, Verona e sul sito filatelia. poste.it. Per l’occasione sono state realizzate due cartelle filateliche, per ogni francobollo, in formato A4 a tre ante, contenente ognuna il francobollo singolo, la quartina di francobolli, la cartolina annullata ed affrancata, la busta primo giorno di emissione e il bollettino illustrativo, al prezzo di 20€ per la cartella del Natale e 30€ per la cartella del Santo Natale.

Negli uffici postali della provincia di Firenze disponibile la cartolina dedicata alle festività natalizie

Poste Italiane dedica alle prossime festività natalizie una colorata cartolina disponibile negli uffici postali con sportello filatelico della provincia di Firenze e di Prato. Fino al 6 gennaio 2025 sarà possibile utilizzare un bollo speciale lineare in abbinamento esclusivo con il bollo "FILATELIA" a datario mobile. La cartolina sarà disponibile anche nei dieci "Spazio Filatelia" del territorio, per la Toscana lo Spazio Filatelia di via Pelliceria a Firenze. Un modo per augurare buone feste a chi ci sta lontano o a una persona speciale e per sostenere ancora una volta il valore della scrittura ricordando che una semplice cartolina rappresenta un oggetto che può essere custodito nel tempo.

Di seguito l’elenco degli uffici postali della provincia di Firenze dove trovare il materiale:

BORGO SAN LORENZO CASTELFIORENTINO EMPOLI FIGLINE VALDARNO FIRENZE 1 FIRENZE 11 FIRENZE 29 FIRENZE 37 FIRENZE 39 FIRENZE 5 FIRENZE 7 FIRENZE CAMPO MARTE FIRENZE NOVOLI SCANDICCI SESTO FIORENTINO

L’elenco per Prato:

PRATO MARTINI POGGIO A CAIANO

