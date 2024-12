La Pubblica Assistenza di Santa Croce sull’Arno festeggia il 50° anniversario: weekend di eventi

Per la Pubblica Assistenza di Santa Croce sull’Arno si prospetta un weekend pieno di iniziative, spalmate fra il sabato e la domenica: l’associazione guidata dal presidente Marco Remorini, infatti, ha in programma per il 14 e 15 dicembre quattro momenti molto importanti, che si riferiscono a più ambiti e che intendono celebrare il 50° anniversario dalla rifondazione dell’associazione e gli oltre 120 anni dalla nascita.

Ma andiamo in ordine cronologico: si parte sabato mattina all’Hub Intercultura di Santa Croce sull’Arno (in Largo Bonetti 5, accanto alla sede) alle 9.30, con l’incontro pubblico dal titolo “Il volontariato e le Pubbliche Assistenza – dal passato al futuro”. Dopo i saluti istituzionali della Pubblica locale, dell’amministrazione comunale e del Cesvot, interverranno: Mariano Falcini, coordinatore ANPAS della zona Empolese Valdelsa e Valdarno;Marco Remorini, presidente Pubblica Assistenza Santa Croce sull’Arno; Dimitri Bettini, presidente Anpas Toscana; Enrico Sostegni, presidente commissione sanità Regione Toscana. I quattro si presteranno alle domande del giornalista Marco Sabia, in veste di moderatore, che riguarderanno il complesso ma importantissimo mondo del volontariato, tra un passato glorioso, un presente impegnativo e le tante sfide all’orizzonte. Due ore dopo, alle 11.30, un altro momento importante per la Pubblica Assistenza di Santa Croce, con la presentazione del libro “La nostra storia. La Pubblica Assistenza di Santa Croce sull’Arno”; la consigliera dell’associazione Carla Zucchi dialogherà con l’autrice Valentina Moschini, che ha portato a termine un ragguardevole lavoro di recupero e valorizzazione del materiale storico legato al passato dell’associazione. Il libro potrà essere acquistato sul posto dietro donazione.

Si passa poi alla domenica: la mattina verrà festeggiata la nuova ambulanza India (quella con l’infermiere a bordo) che sarà dedicata al servizio di emergenza urgenza 112. Appuntamento alle 10: saluti e interventi delle autorità, benedizione del mezzo da parte di don Donato Agostinelli, inaugurazione e classico giro a sirene spiegate per le strade cittadine. Ma non finisce qui, perché come da tradizione chi vorrà potrà spostarsi a Staffoli (alle 12.30) per il pranzo degli auguri di Natale 2024. Location il centro Avis di via Foscolo, prenotazione al numero 057133333.

Contemporaneamente nella sede della Pubblica sarà visitabile la mostra fotografica relativa ai 120 anni di Anpas.

