Pisa, Auto in sosta selvaggia bloccano servizio bus

Autolinee Toscane informa di aver dato mandato ai propri legali di accertare la sussistenza dei presupposti per denunciare per interruzione di pubblico servizio i proprietari degli autoveicoli che hanno impedito il regolare svolgimento del servizio pubblico di trasporto su bus. Gli episodi si sono verificati sabato mattina nel Comune di Calci (PI) e domenica pomeriggio nel Comune di Pisa.

Il primo episodio si è verificato sabato, 07 dicembre 2024, di mattina presto (erano da poco passate le 6,30) il bus della Linea 160 (nel tratto Tre Colli-Calci) ha trovato sul proprio percorso automobili parcheggiate in divieto di sosta in via Don Minzoni località Tre Colli nel comune di Calci (PI). Dato che si tratta di una strada molto stretta di fatto queste auto in sosta vietata rendono impossibile il passaggio dei bus. Tuttavia, l’autista per non interrompere un servizio pubblico danneggiando decine di utenti che dovevano arrivare a Calci in tempo per prendere poi la coincidenza col bus della Linea 120 e 160 per Pisa e per Cascina (ITC), provava a transitare ma il bus subiva danni (in particolare veniva divelto lo specchietto laterale) andando a incastrarsi contro il muro laterale sinistro della strada. Il bus poteva raggiungere Calci e qui far salire i passeggeri su un altro bus, ma doveva rientrare alle officine “at” di Ospedaletto (PI) per le riparazioni. Intanto gli utenti avevano perso la coincidenza della Linea 120 per Pisa.

Purtroppo, non è la prima volta che auto in sosta vietata in via Don Minzoni località i Tre Colli nel Comune di Calci (si vedano foto), ostacolano e bloccano il servizio bus tpl svolta da Autolinee Toscane. Infatti, molto spesso i bus “at” trovano l’intralcio la mattina presto, quando transitano per raggiungere il capolinea di partenza di Tre Colli per effettuare poi la partenza alle ore 6:47.

Nelle ultime settimane è già accaduto lo scorso 2 dicembre 2024 e lo scorso 4 novembre 2024 Linea 160, tratto Tre Colli-Calci.

