Abusò di una donna, condannato a tre anni un ex prete

Un ex prete, E.D., è stato condannato a 3 anni e 8 mesi di reclusione dalla Corte d'Appello di Firenze per violenza sessuale aggravata. L'accusa riguarda abusi nei confronti di una parrocchiana con disturbi della personalità, che si era rivolta a lui per cercare conforto. Gli abusi, avvenuti tra marzo e giugno 2018, sono stati compiuti sotto la copertura di "benedizioni risolutive". La Corte ha confermato anche il risarcimento alla donna e all'arcidiocesi di Firenze, con quest'ultima che riceverà un simbolico euro. Dondoli è stato già dimesso dallo stato clericale dal tribunale ecclesiastico.