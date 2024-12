Annullati gli eventi dell’Unione, anche il Chianti aderisce alla giornata di cordoglio regionale

I Comuni di Barberino Tavarnelle, Greve in Chianti, San Casciano in Val di Pesa accolgono l’invito del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e aderiscono alla giornata di cordoglio dedicata alle vittime dell’esplosione avvenuta ieri mattina nel deposito carburanti Eni a Calenzano (Fi). In adesione al lutto regionale, tutti gli eventi promossi e organizzati dai Comuni dell’Unione del Chianti fiorentino, in programma mercoledì 11 dicembre, sono stati annullati.

Fonte: Ufficio stampa

