Black out a distretto sanitario Viareggio, sospese attività

Un improvviso blackout ha colpito stamattina il distretto sanitario Tabaracci di Viareggio, lasciando l’intera struttura senza elettricità, telefoni, internet e riscaldamento. L’Asl Toscana nord ovest ha comunicato la sospensione di tutte le attività. I prelievi urgenti sono stati dirottati a Torre del Lago e i pazienti con prenotazioni in libera professione sono stati avvisati. Problemi anche per la Centrale operativa territoriale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per individuare le cause del guasto elettrico.

