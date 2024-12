Sicurezza domestica: l'importanza della videosorveglianza privata

Quello della sicurezza domestica al giorno d’oggi è un tema caro a molte famiglie italiane.

Grazie ai progressi tecnologici registrati anche in quest’ambito, attualmente per proteggere la casa e i propri cari dai propositi di malintenzionati è possibile utilizzare un ampio ventaglio di risorse.

Tra queste, la videosorveglianza privata rimane senza dubbio una delle più apprezzate ed efficaci.

Videosorveglianza privata: protezione nel rispetto della normativa

Un sistema di videosorveglianza privata permette di avere un controllo totale dell'immobile e alleviare l'ansia e lo stress del non sentirsi adeguatamente protetti. In caso di rilevamento di attività anomale, infatti, un segnale di allarme può attivare la centrale operativa e predisporre l'invio di servizi di pattuglia sul posto.

Naturalmente affinché questo genere di dispositivo sia del tutto efficace, è necessario che l'installazione venga eseguita in modo impeccabile, chiedendo l'ausilio di realtà specializzate nei servizi e nei sistemi di sicurezza domestica.

Allo stesso tempo, è importante rispettare la normativa vigente in tema di videosorveglianza privata. L'inserimento di telecamere in un ambiente deve infatti essere eseguito tenendo conto delle leggi in materia di violazione della privacy, che disciplinano gli aspetti relativi all'esposizione della segnaletica, alle tempistiche di conservazione delle immagini, alle persone autorizzate all'acquisizione dei filmati, ma soprattutto all'orientamento del raggio di visibilità delle telecamere che deve escludere angoli ciechi, ma la tutelare privacy delle persone.

Per esempio, se installate da un singolo inquilino, senza il parere favorevole dell'assemblea, per evitare di incorrere in una violazione e nelle relative sanzioni previste, le telecamere devono puntare solo sulle aree private, evitando strade pubbliche, parcheggi condominiali o ogni genere di area a uso comune.

L'impatto di un sistema di videosorveglianza sulla sicurezza di beni e persone

Se collocate in modo strategico e nel pieno rispetto della legge, i sistemi di videosorveglianza domestica rappresentano un deterrente che può contribuire, anche in modo piuttosto significativo, a scongiurare i tentativi di intrusione, così come gli atti di vandalismo.

I moderni sistemi di videosorveglianza in genere si contraddistinguono per essere senza fili: sono quindi dotati di telecamere wireless, che spesso presentano tecnologie di rilevamento a infrarossi in grado di segnalare movimenti sospetti, così come eventuali fuoriuscite di gas o emissioni di fumo.

Alcuni dispositivi mettono a disposizione anche un’app dedicata, con cui controllare la proprietà da remoto semplicemente tramite tablet o smartphone. L'app consente di tenere d'occhio la propria abitazione da qualsiasi luogo e in qualunque momento, soprattutto nelle situazioni in cui è più vulnerabile e le probabilità che venga violata aumentano in modo significativo.

È quello che accade, per esempio, quando si resta fuori per diverse ore o nei lunghi periodi di assenza dovuti alle vacanze. In questi casi, qualora il sistema rilevi un’anomalia, è previsto l'invio di una notifica d'allarme, grazie alla quale possibile monitorare ogni attività sospetta in autonomia ed eventualmente adottare le giuste contromisure per proteggere cose o persone.

Con un sistema di videosorveglianza è possibile inoltre controllare, senza correre alcun rischio, ogni rumore o movimento inusuale proveniente dall'esterno, restando al sicuro all'interno della propria abitazione e beneficiando di un livello di protezione completo.