Esplosione Calenzano, lutto regionale e sciopero. Perquisizioni nel deposito

Bandiere a mezz'asta nel giorno del lutto regionale oggi, mercoledì 11 dicembre, per la tragedia di Calenzano. Questa mattina davanti al deposito Eni, dove nella giornata di lunedì 9 dicembre si è verificata l'esplosione, si è tenuta la commemorazione delle cinque vittime. Un minuto di silenzio e la deposizione di un mazzo di fiori alla presenza di alcuni colleghi e familiari delle persone scomparse, oltre che del sindaco di Calenzano Giuseppe Carovani, del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e del consiglio regionale Antonio Mazzeo, l'assessora all'ambiente Monia Monni e consiglieri regionali. Minuto di silenzio osservato anche in Comune a Firenze e in Consiglio metropolitano.

Sempre per la giornata di oggi sciopero generale, in tutta l'area metropolitana di Firenze, per le ultime quattro ore del turno. A proclamarlo Cgil Firenze, Cisl Firenze Prato e Uil di Firenze: a Calenzano, alle 14.30, si terrà anche un presidio-manifestazione in piazza Vittorio Veneto nel quale interverranno le tre confederazioni, le lavoratrici e i lavoratori dei settori coinvolti. Anche i lavoratori della raffineria Eni di Stagno, a Livorno, effettueranno oggi due ore di sciopero in segno di lutto per i fatti di Calenzano.

Ieri, su ordine della procura di Prato, sono state eseguite perquisizioni nel deposito di Calenzano. Sul posto carabinieri e la ditta incaricata dei lavori di manutenzione nell'impianto fiorentino, per la quale lavoravano i due tecnici arrivati dalla Basilicata Gerardo Pepe e Franco Cirelli, deceduti nell'esplosione insieme ai tre autisti Vincenzo Martinelli, Carmelo Corso e Davide Baronti, residenti a Prato e Bientina. A riportarlo sono oggi i quotidiani: i reati ipotizzati, al momento contro ignoti, sono di omicidio colposo, disastro e "rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro".

