Il sistema Museale dell'Università di Pisa sbarca sulla APP Musei italiani del Ministero della Cultura

Il Sistema museale dell’Università di Pisa è sulla APP Musei italiani, un nuovo servizio creato dal Ministero della Cultura che mette in rete quasi 5.000 musei e luoghi della cultura italiani disponibile per ANDROID e iOS.

Questa applicazione, insieme al relativo portale, agevola la scoperta e la visita dei luoghi della cultura offrendo un’interfaccia semplice da navigare e disponibile sia in italiano che in inglese.

In particolare, la APP Musei Italiani permette di: trovare i musei sia filtrando per area geografica che per ambito di interesse, avere informazioni verificate e aggiornate sugli orari di apertura, i servizi al pubblico e l’accessibilità; essere aggiornati sulle mostre e sulle ultime novità; esplorare gli itinerari consigliati; salvare una lista di musei e luoghi da visitare preferiti; fare ricerche avanzate in modo da programmare al meglio il proprio soggiorno o la vacanza. Per molti dei musei presenti è inoltre anche possibile acquistare il biglietto tramite APP.

Fonte: Università di Pisa

