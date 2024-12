Comune di San Miniato e Mercato della terra, la collaborazione prosegue e si rafforza

Il Mercato della terra si conferma un punto di riferimento quando si parla di promozione e valorizzazione dei prodotti del territorio. Organismo operativo di Slow Food, inserito nella rete internazionale Mercati della Terra, da anni organizza il mercato mensile dei produttori e dei contadini del territorio che condividono l’etica di Slow Food, ponendosi come obiettivo quello di vendere esclusivamente prodotti locali e di stagione a prezzi equi, una filiera corta in cui gli agricoltori hanno la possibilità di vendere direttamente le loro specialità di stagione ai consumatori. E proprio i prodotti cresciuti su questo territorio sono stati selezionati e donati alle delegazioni che sono venute a visitarci in occasione della Mostra Mercato Nazionale del tartufo bianco, appena conclusa, una collaborazione con l'amministrazione comunale che era già iniziata l'anno scorso, riscuotendo un grande successo.

"Un grande grazie alle aziende del Mercato della Terra di San Miniato per il generoso dono che, anche quest'anno, ha fatto al nostro Comune - commentano il sindaco Simone Giglioli e l'assessora all'agricoltura Azzurra Bonaccorsi -. Grazie ai loro doni abbiamo accolto al meglio le Città gemellate e amiche di San Miniato, regalando loro un po' di prelibati sapori della nostra terra. Abbiamo ricevuto feedback positivi da tutti gli ospiti che sono rimasti entusiasti di scoprire le nostre specialità, rendendo la loro visita in Città indimenticabile".

L'impegno nella promozione dei prodotti da parte dell'associazione non è partito adesso, ma va avanti da anni e ha trovato, nel giugno 2023, con la firma del Patto educativo di comunità, una libera intesa sottoscritta tra associazioni, istituzioni scolastiche e amministrazioni comunali, un'ulteriore spinta verso un'educazione alimentare che coinvolge i cittadini e le cittadine più piccoli. "Aver sottoscritto questo accordo, grazie alla volontà delle scuole e alla disponibilità di Slow Food e dei produttori del Mercato della terra, è stato un ulteriore passo in avanti che ha consentito di far conoscere alle giovani generazioni i prodotti agricoli, favorire l’incontro con le realtà produttive locali e attivare una serie di progetti per la tutela e il rispetto dell’ambiente e la consapevolezza di ciò che mangiamo - concludono i due amministratori -. Vogliamo ringraziare Slow Food e le aziende del Mercato della Terra per il loro impegno e la loro dedizione nel promuovere i prodotti locali di San Miniato, il vostro sostegno è stato fondamentale per far conoscere l'importanza di valorizzare la nostra terra e la biodiversità di queste preziose meraviglie gastronomiche che ne scaturiscono”.

Domenica 15 dicembre, ai Loggiati di San Domenico, dalle 8.30 alle 13, torna il tradizionale appuntamento mensile con il Mercato della terra, la mostra mercato dei prodotti locali, con un appuntamento dedicato all'olio che, alle 11, vede un incontro con i produttori dal titolo "L'olio extra vergine di oliva e l'olio contraffatto", al termine del quale, per tutti i partecipanti sarà possibile degustare l'olio evo di San Miniato.

Fonte: Comune di San Miniato - Ufficio Stampa