Ancora successi per Mattia Maccianti atleta di livello nazionale nel bike trial

Positivo il bilancio 2024 per Mattia Maccianti, atleta diciottenne di Vinci si riconferma ancora atleta di interesse nazionale e di alto livello. Terzo ai Campionati Italiani in prova unica nella categoria Juniores tenutosi in Sicilia alla fine di giugno, riuscendo inoltre a salire sul podio anche in competizioni di categoria Elite di Coppa Italia FCI. Convocato con la nazionale Italiana FCI trials a due stage in terra Spagnola sotto la direzione tecnica di un maestro di grande fama mondiale.

Quest’anno, considerando anche che ha combattuto fra gli Elite essendo ancora uno Juniores, si è difeso bene anche nel circuito di Coppa Del Mondo UCI disputando solo 3 prove sulle 4 previste fra Francia e Polonia e concludendo comunque con un ottimo 37° posto sui 70 migliori Riders selezionati e provenienti da tutto il globo conquistandosi così un 46°posto nel Ranking mondiale.

Per il prossimo anno forte dell’esperienze nazionali ed internazionali, compatibilmente con gli impegni di studio, cercherà ancora di migliorare il suo livello tecnico e di fare il possibile per riconfermarsi e migliorare in un livello Elite mondiale oramai combattutissimo e di grande difficoltà tecnica.

Nelle gare di bike Trial, l’obiettivo di ogni atleta è quello di superare un percorso obbligatorio, particolarmente difficile, in cui dovrà affrontare degli ostacoli. La principale complicazione sta proprio nel non poter mai appoggiare a terra i piedi e, ovviamente, le mani. È chiaro che serve avere un’ottima tecnica, coordinazione e capacità psicofisiche per potersi destreggiare tra questi percorsi.

