Rock Contest 2024, a Lazy Lazarus e Pietro Mio i premi della Regione Toscana

Sono stati Lazy Lazarus e Pietro Mio i due artisti ad aggiudicarsi i premi speciali messi in palio dalla Regione Toscana, attraverso il Fondo sociale europeo Plus, in occasione della 36 esima edizione del Rock Contest di Controradio.

Il primo ha vinto l’ottava edizione dell’FSE/Giovanisì. Con “Games of May”, il giovane cantautore fiorentino è riuscito più di tutti ad esprimere desideri e inquietudini dei suoi coetanei e, in generale, la condizione giovanile. Così recita la motivazione: "Crescere nonostante il crollo delle figure genitoriali, e forse proprio grazie a quello. La fine di un regno, quello degli adulti, per iniziarne un altro, quello della propria individualità e della propria autodeterminazione, da oggetto a soggetto. Un passaggio cruciale raccontato con delicatezza e sensibilità”.

Per il secondo invece il premio Enrico Greppi “Erriquez”, riconoscimento giunto alla quarta edizione dedicato alla memoria del leader della Bandabardò. A convincere è stato il brano “Hai i colori della Pioggia”, che si è maggiormente distinto per la positività dei valori e dell’impegno sociale, in continuità con la produzione artistica e la carica umana trasmessa da Erriquez durante tutta la sua vita. “Jannacci, Gainsbourg, il primo Gaber, i numi tutelari di Erriquez centrifugati con leggerezza ed ironia postmoderna nella creazione di un personaggio che va oltre le canzoni. In un’epoca di così forti preoccupazioni, anche provare a far sorridere con intelligenza può avere una forte valenza sociale”, hanno scritto i giudici per spiegare le ragioni dell’aggiudicazione.

A consegnare i riconoscimenti al termine della finale al Viper Theatre di Firenze lo scorso sabato 7 dicembre, Elena Calistri, autorità di gestione del Pr Fse+ della Regione Toscana.

“Grazie al Rock Contest e al Fondo sociale europeo Plus anche quest’anno la Regione assieme alle istituzioni comunitarie è stata tra tante ragazze e ragazzi a cui piace la musica”, ha osservato soddisfatto il presidente Giani. “Sostenere la creatività di due giovani artisti è un’ulteriore chiave per portare le istituzioni fuori dalle proprie mura e rispondere all’esigenza di valorizzare il talento e l’entusiasmo delle giovani generazioni”, ha proseguito il presidente che ribadisce una delle priorità dell’attuale giunta regionale: “Sostenere la crescita e il protagonismo di centinaia di migliaia di ragazze e ragazzi. Una strada su cui vogliamo continuare a lavorare anche con il prezioso supporto di Giovanisì, il nostro progetto regionale per l’autonomia dei giovani”.

“Ci auguriamo – ha spiegato Elena Calistri - che Lazy Lazarus e Pietro Mio possano vedere crescere il proprio talento musicale dando forma a un progetto di produzione artistica grazie al supporto del Fondo Sociale Europeo Plus. Con la campagna di comunicazione FSE+/Giovanisì promossa durante tutto il Contest, ci è stato possibile raccontare ai giovani partecipanti e spettatori la varietà di interventi che il FSE+ mette in campo in Toscana per sostenere passioni e ambizioni diverse, non solo nell’ambito musicale, favorendo l’autonomia di ragazze e ragazzi”.

Entrambi gli artisti riceveranno 2.000 euro da investire in progetti legati alla propria evoluzione artistica.

Fonte: Regione Toscana

