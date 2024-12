Armato di coltello nel centro del paese, arrestato

A Ponteginori i carabinieri hanno arrestato un 32enne extracomunitario per resistenza aggravata a pubblico ufficiale. Un militare, allertato da una segnalazione di un uomo armato di coltello nel centro del paese, è intervenuto tempestivamente, anche senza uniforme. Sul posto, ha affrontato l’individuo che rifiutava di deporre l’arma e cercava di nasconderla. Con calma e professionalità, il militare è riuscito a convincerlo a gettare il coltello e lo ha ammanettato in sicurezza. Il Sostituto Procuratore della Repubblica di Pisa ha disposto la custodia cautelare in carcere dopo l’udienza di convalida dell’arresto.

