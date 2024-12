Capodanno 2025 a Lucca: grande attesa per il Radio Italia Party in Piazza Santa Maria

Come annunciato nelle precedenti settimane, il Comune di Lucca ha organizzato una grande serata di festa per salutare insieme il 2024 e dare il benvenuto al nuovo anno con energia e divertimento. Piazza Santa Maria sarà ancora una volta il cuore pulsante del Capodanno, ospitando per la prima volta il format di successo Radio Italia Party, una serata di musica italiana mixata e remixata dai migliori producer, che ha fatto ballare e cantare le più belle e prestigiose piazze nazionali.

L’evento, organizzato in collaborazione con Radio Italia, tra le maggiori e più ascoltate emittenti radiofoniche del Paese, proporrà una scaletta imperdibile che promette di far divertire cittadini e visitatori fino a notte inoltrata. Protagonista della serata sarà il DJ ufficiale di Radio Italia Luca Camorcia, accompagnato dal DJ resident Aaron Modigliani, pronti a trasformare la piazza in un dancefloor sotto le stelle.

Il programma della serata:

Ore 22:30 – Warm up DJ set a cura di Aaron Modigliani

Ore 23:00 – Animazione musicale a cura di Radio Italia Party con DJ Luca Camorcia

Ore 00:00 – Countdown e brindisi di mezzanotte per accogliere il 2025

Ore 00:30 – DJ set speciale con i migliori successi degli anni ’90 e 2000

Ore 03:00 – Fine degli spettacoli

L’evento, che sarà condotto da Emanuela Gennai, rappresenta un’opportunità unica per condividere l’entusiasmo di una serata speciale con amici e familiari, accompagnati dalla magia della musica e dall’atmosfera festosa della città.

"Abbiamo lavorato per creare un evento capace di coinvolgere tutti, dai giovani alle famiglie, in una serata indimenticabile – ha dichiarato l’assessore alla cultura Mia Pisano - La nostra splendida città, con il suo centro storico, sarà il palcoscenico perfetto per celebrare l’arrivo del 2025. Non mancate: sarà una notte magica!"

"Questo Capodanno sarà un momento di gioia e condivisione per tutta la città – ha dichiarato l’assessore al turismo Remo Santini - Lucca è pronta a offrire uno spettacolo unico, che unisce musica, divertimento e l’energia della nostra comunità. Vi aspettiamo in Piazza Santa Maria per iniziare insieme un nuovo anno pieno di entusiasmo e progetti."

Oltre alla musica, non mancheranno momenti di spettacolo e animazione per rendere la serata ancora più speciale. Lucca è pronta a confermarsi una delle mete più affascinanti per le festività, offrendo un’esperienza che unisce tradizione, modernità e tanta voglia di stare insieme.

L’appuntamento è per il 31 dicembre in Piazza Santa Maria a partire dalle ore 22.30

Fonte: Ufficio Stampa

