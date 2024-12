Natale sospeso: da Pontedera a Pietrasanta, tante le adesioni di librerie e negozi di giocattoli

Continuano le adesioni dei negozi al "Natale sospeso" 2024, l'iniziativa che comprende i progetti del "Libro sospeso" e del "Giocattolo sospeso", un evento promosso ed organizzato dalla Caritas diocesana di Pisa, che prevede l'acquisto "in sospeso" di libri o giocattoli (od entrambi) da destinare alle famiglie fragili che hanno chiesto aiuto alla rete Caritas coperta dalla Diocesi pisana, che si estende alla Valdera e alla Versilia. All'elenco si aggiungono dunque i negozi Fantasia In e la cartoleria Gabriele di Vicopisano.

"La rete nei negozianti aderenti, che non finiremo mai di ringraziare, continua ad estendersi con nuovi ingressi a Pisa e dell'area pisana - afferma don Emanuele Morelli, direttore Caritas diocesana di Pisa -. Si tratta di un'iniziativa di solidarietà che ci accompagna per tutto il periodo natalizio, in uno spirito che vuole dare contenuto e rafforzamento al grande significato del Natale. Inoltre, questa iniziativa è un'opportunità per i negozianti che possono dare un corroborante alla propria attività. Per chi non l'avesse ancora fatto, l'invito è quello a rilanciare la comunicazione di Caritas e dare forza a gesti solidali per quelle famiglie che non possono permettersi un libro od un giocattolo per figlie e figli minorenni. Un buon regalo può essere importante per la formazione e per contribuire alla felicità di chi è meno fortunato. Si ringraziano inoltre il Rotary club Pisa-Galilei e Rotary club Pisa".

Riepilogo aderenti

Libro sospeso

Pietrasanta: libreria Nina;

Pisa: Libraccio, Ghibellina.

Giocattolo sospeso

Cascina: La piccola stalla; Lucchetto magico

Pietrasanta: Emporio Anna, Isola che non c'è;

Pisa: Gianfaldoni Giocattoli, Hobby Centro; Peter Pan;

San Giuliano Terme: Rosa e nero (Pontasserchio);

Pontedera: Ghera giocattoli;

Entrambe le iniziative

Calci: Dalla Cuccu sorrisi e giornali, Nuova libreria Armani;

Pontedera: libreria Carrara, libreria Equilibri;

Cascina: libreria Gini;

Pietrasanta: Re Artù bottega di giochi;

Pisa: Cartoleria Lucia, Città del sole, Gli anni in tasca, La scolastica, libreria cartoleria Athena, Libreria dei ragazzi, libreria Einaudi, Civico14 libreria (Marina di Pisa), Libreria Fogola; Il Birillo (Marina di Pisa).

Vicopisano: cartoleria Gabriele, Fantasia In.

Per le librerie e i negozi di giocattoli che non si sono ancora iscritti o che non rientrano nella rete degli scorsi anni e che desiderano aderire è possibile scrivere ai seguenti recapiti: segreteria@caritaspisa.it; tel. 050 560952 (mattina); Oppure compilando il “modulo di Google:https://forms.gle/bCaYbSYuMNho5HS56

Fonte: Ufficio Stampa