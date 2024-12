"Strade sempre più dissestate nella parte centrale del quartiere de I Passi

Queste strade negli ultimi giorni sono state teatro di due spiacevoli infortuni, a seguito dei quali due abitanti del quartiere sono dovuti ricorrere alle cure del Pronto Soccorso con svariati giorni di prognosi, anche a causa del manto stradale sollevato e marciapiedi dissestati dalle radici dei pini che fuoriescono dal suolo, rendendo il passaggio instabile e aggrovigliato, costituendo una continua minaccia per bambini e adulti.

Il tutto si complica ulteriormente se a questo si aggiunge l'inadeguatezza dell'illuminazione, ciò rende invisibili le aree dissestate; specifichiamo che durante i temporali tutta la zona interna del quartiere va in blackout, con le conseguenze che si possono immaginare.

Inoltre le radici producono danni continui alle tubature dell'acqua con sostanziose perdite idriche; si precisa che in via Carlo Porta gli interventi dal 2022 ad oggi sono stati quasi una decina , se si considerano le rotture delle condotte dell'acqua, le buche stradali ed i dislivelli sui marciapiedi.

Altra complicazione si evidenzia negli aghi di pino che provocano otturazioni alle grondaie e nei tombini di scolo, non potendo ricevere l'acqua piovana rendono le strade simili a "piscine".

Inoltre si segnalano danni alle cantine, pericolo di caduta rami sui tetti e rischi per la stabilità delle fondamenta.

Come quartiere eravamo stati rassicurati dall'amministrazione, durante l'ultima campagna elettorale, che i lavori nel nostro quartiere avrebbero avuto la priorità, al momento non ci è stato comunicato nessun intervento nelle aree indicate e la situazione è destinata a peggiorare.

Luca Vannozzi - Comitato di Quartiere I Passi

