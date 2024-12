Insieme da mezzo secolo, Santa Croce festeggia le nozze d'oro di 21 coppie

Si erano detti "sì" nel 1974 e oggi sono ancora insieme a Santa Croce Sull'Arno, per festeggiare i 50 anni di nozze. Sono 21 le coppie che nella mattina di sabato scorso (14 dicembre) hanno partecipato alla cerimonia organizzata dal comune di Santa Croce sull'Arno, proprio per chi ha raggiunto il significativo traguardo delle nozze d'oro. A riceverli al teatro Verdi c'era il sindaco di Santa Croce, Roberto Giannoni che durante la cerimonia li ha omaggiati di un attestato, una cartella e di un omaggio floreale. Tra loro c'era anche una coppia che si era sposata nel '74 proprio il 14 dicembre e che quindi ha festeggiato l'anniversario di nozze in comune.

Non solo tra coloro che hanno raggiunto il mezzo secolo di vita coniugale figura anche l'ex sindaco di Santa Croce Osvaldo Ciaponi con la sua consorte. Ecco l'elenco completo delle coppie che hanno partecipato all'evento: Antonio Labruna e Concetta Repole, Renzo Rosati e Serena Giuntoli, Pasquale La Monica e Maria Allegretti, Luciano Giannotti e Maria Carmela Bramini, Mario Duranti e Antonella Ansaldi, Vincenzo Puccini e Liviana Daddi, Rossano Della Maggiore e Fiorella Govi, Moreno Sedanetti e Maria Ugori, Antonio Riccio e Tommasina Ruggiero, Donato Latella e Giuseppina Simone, Giovanni Colletti e Luana Visciola, Michele Prencipe e Franca Fervelli, Valerio Giannotti e Giovanna Giglioli, Giuliano Del Rosso e Angela Ciabattini, Antonino Amato e Felicia Notarbartolo, Antonio Masini e Rosaura Bechelli, Luciano Carmignani e Marcella Tatoni, Renato Cavallini e Teresa Granato, Paolo Puccioni e Graziana Annunziata Marsili, Osvaldo Ciaponi e Daniela Bonistalli, Michele Dell'Erario e Salvatrice Capuzzo.

"Un'iniziativa a cui abbiamo voluto dare risalto e importanza, perché come persona e come sindaco credo nel valore del matrimonio" ha detto il primo cittadino Roberto Giannoni. "Queste coppie possono essere un esempio – continua Giannoni - per le giovani generazioni che spesso invece di sognare un futuro insieme pensano ad uno stare insieme che si consuma per lo più nel presente. Per arrivare a 50 anni di vita coniugale serve amore, ma anche molta volontà. È un percorso in salita ma quando si arriva alla vetta ci si gode il panorama di mezzo secolo trascorso con la persona amata".

Fonte: Comune di Santa Croce sull'Arno

