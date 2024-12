Una nuova ambulanza per la Pubblica Assistenza di Santa Croce sull’Arno-Staffoli-Ponte a Egola

Da ieri la Pubblica Assistenza di Santa Croce sull’Arno-Staffoli-Ponte a Egola ha a disposizione una nuova ambulanza da dedicare al servizio di emergenza urgenza (numero unico 112): nella mattinata di domenica 15 dicembre – alla presenza del parroco don Donato Agostinelli e del sindaco Roberto Giannoni – è stato tagliato il nastro per il nuovo mezzo con infermiere a bordo, acquistato grazie al contributo di cittadini, associazioni e imprese. Alla cerimonia hanno preso parte anche referenti di tante altre associazioni di volontariato, a cominciare dalle varie Pubbliche Assistenze del territorio. Il modo migliore per festeggiare il 50° anniversario dalla ricostituzione dell’associazione: “Questa nuova ambulanza – ha spiegato il presidente Marco Remorini - servirà per sostituire i mezzi più datati e vicini alla pensione che prestano il servizio India (cioè con l’infermiere a bordo), 24 ore al giorno e per 365 giorni all’anno. Facciamo più di 1900 interventi all’anno, circa 5-6 al giorno. E quindi un’ambulanza dedicata all’emergenza fa circa 35-40.000 km all’anno e dopo dieci anni diventa obsoleta. Ringrazio tutti quelli che ci hanno dato una mano, sia a livello economico che morale”. Prima della benedizione e del taglio del nastro sono stati consegnati attestati di presenza a tutti, mentre il sindaco Giannoni e il parroco Agostinelli hanno espresso soddisfazione per questo nuovo mezzo che andrà a servizio della comunità santacrocese e non solo.

Subito dopo la nuova ambulanza è partita con le “sorelle” delle altre associazioni per un giro a sirene spiegate per le strade cittadine, mentre la giornata di festa per la Pubblica Assistenza si è conclusa con il classico pranzo degli auguri al Centro Avis di Staffoli. Si è così conclusa una due giorni impegnativa e piena di soddisfazioni per l’associazione, che tra l’altro sabato ha presentato il libro – scritto da Valentina Moschini – sulla storia della Pubblica santacrocese, che fu fondata per la prima volta nel 1900.

Fonte: Comune di Santa Croce sull'Arno - Ufficio stampa

