Birindelli Auto celebra un 2024 di successi con un evento memorabile a Villa Castelletti

Birindelli Auto, storica concessionaria BMW e MINI, ha recentemente organizzato un elegante evento aziendale di fine anno nella splendida cornice di Villa Castelletti. La serata, pensata per celebrare i traguardi raggiunti nel 2024, ha visto la partecipazione di oltre 200 collaboratori, riuniti in un clima di festa e condivisione.

L’evento si è aperto con un raffinato aperitivo di benvenuto, durante il quale i presenti hanno avuto modo di riflettere sui successi dell’anno appena trascorso. A seguire, una cena impeccabile ha preceduto i discorsi della proprietà e della direzione, che hanno voluto esprimere un sincero ringraziamento a tutti i collaboratori per l’impegno e la passione dimostrati nel corso dell’anno.

Il 2024 è stato un anno di grande importanza strategica per Birindelli Auto, segnato da traguardi significativi: l’apertura di una nuova concessionaria BMW e MINI a Livorno e di due concessionarie BMW Motorrad, che hanno ampliato l’offerta del Gruppo anche nel segmento delle due ruote. Questi risultati rappresentano un’ulteriore testimonianza della crescita e dell’innovazione che caratterizzano l’azienda.

La serata ha raggiunto il suo apice con l’esibizione dello showman internazionale Alessandro Ristori, accompagnato dal gruppo «The Portofinos». Con la sua energia e il suo stile inconfondibile, Ristori ha conquistato il pubblico, regalando momenti di puro intrattenimento e divertimento.

L’evento non è stato solo una celebrazione dei successi aziendali, ma anche un’occasione preziosa per rafforzare i legami all’interno del team. In un’atmosfera conviviale e festosa, i partecipanti hanno potuto confrontarsi, scambiarsi idee e consolidare il senso di appartenenza alla grande famiglia Birindelli Auto.

Con lo sguardo rivolto al futuro, Birindelli Auto si prepara ad affrontare le sfide del 2025 con determinazione ed entusiasmo, puntando su innovazione, qualità e un servizio sempre più orientato alle esigenze dei clienti. Questo evento ha rappresentato non solo la chiusura di un anno ricco di soddisfazioni, ma anche il punto di partenza per un nuovo capitolo di crescita e successi.

Per maggiori informazioni sulle attività e i servizi di Birindelli Auto, visita www.birindelli.com.

Rivedi qui i momenti più belli della serata: