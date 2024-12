Dal Ministero dei trasporti rassicurazione per la riapertura parziale Ss68 ‘Val di Cecina’

“In seguito alla chiusura della Ss68 ‘Val di Cecina’, causata dall’aggravarsi di un movimento franoso, sono state attivate le misure necessarie a garantire la sicurezza dei cittadini e il ripristino della viabilità. Sono in stretto contatto con Anas che sta lavorando ad una soluzione provvisoria atta a consentire, nel più breve tempo possibile, la riapertura del tratto interrotto con senso unico alternato. La Ss68 rappresenta una delle principali arterie di collegamento interprovinciale tra la Toscana centrale e la costa tirrenica ed è un’infrastruttura fondamentale per i tanti pendolari e per le attività produttive del territorio. Per questo sono previsti interventi strutturali volti a garantire l’ammodernamento e il consolidamento dell'arteria, così da risolverne in via definitiva le criticità”. Lo afferma il Sottosegretario di Stato al Mit, Tullio Ferrante.

Fonte: Ufficio Stampa

Notizie correlate