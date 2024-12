Due interventi da 3,2 milioni per migliorare le fognature a San Giuliano Terme

Un impegno concreto, un ulteriore tassello per la tutela dell’ambiente e il miglioramento della qualità della vita dei cittadini. È l’obiettivo di due interventi sulla rete fognaria nelle frazioni Sant’Andrea in Pescaiola e di Arena Metato. La progettazione, a cura di Acque Spa, vede completare per il primo caso (Sant'Andrea) la fase esecutiva, di prossima validazione, mentre nel secondo (Arena Metato) è in progettazione definitiva. Entrambi i progetti puntano a migliorare il sistema di raccolta delle acque nere, principalmente tramite la sua estensione, ma anche recuperando gli scarichi diretti ancora presenti che saranno indirizzati a depurazione, riducendo drasticamente l’impatto ambientale del servizio a beneficio del territorio e dei cittadini.

Il primo intervento, localizzato a Sant’Andrea in Pescaiola, prevede la posa di nuovi collettori fognari, per una lunghezza di oltre 2 chilometri lungo le vie Buozzi, Aldrovandi ed Erbosa che andranno a collegarsi alla rete fognaria esistente all’altezza di Pontasserchio. Il secondo intervento, previsto ad Arena-Metato, coinvolgerà le vie Turati, Bixio e altre strade limitrofe, con la posa di circa 1.200 metri di condotte fognarie a gravità e 500 metri di condotte in pressione. In entrambi i casi, saranno realizzate nuove stazioni di sollevamento, impianti necessari a indirizzare i reflui a depurazione. Anche dal punto di vista tecnico, i due progetti prevedono tecnologie avanzate e l’utilizzo di materiali plastici ad alta resistenza, garantendo la sostenibilità degli interventi.

L’investimento totale sarà di oltre 3,2 milioni di euro, cofinanziati dal gestore idrico e dall’amministrazione comunale. Il primo cantiere a partire sarà quello di Sant’Andrea, dove è imminente la conclusione della progettazione esecutiva e l’avvio dei lavori è previsto entro la primavera 2025. Nel caso di Arena Metato, invece, è in fase di ultimazione la progettazione definitiva, cui farà seguito la conferenza dei servizi: qui, l’inizio dei lavori è ipotizzabile all’inizio del 2026.

L'assessora ai lavori pubblici Fabiana Coli: "Dopo il via da parte di Acque alla progettazione per il rinnovo dell'acquedotto di Gello, annunciato la scorsa settimana, siamo di fronte ad un momento molto importante per Sant'Andrea in Pescaiola ed Arena Metato: si tratta di una prosecuzione degli interventi conclusi negli ultimi anni per le due frazioni interessate, che potranno così godere a pieno del servizio di fognatura nera. Acque provvederà non solo all'esecuzione dei lavori sulle condutture, ma anche alla riasfaltatura a tutta strada del manto, così da avere strade completamente rinnovate".

Il presidente Acque Spa Simone Millozzi: "Negli ultimi 3 anni, Acque ha investito 166 milioni di euro, in tutto il territorio gestito, nell’ambito della raccolta e del trattamento delle acque reflue. Un impegno obiettivamente enorme, che proseguirà ancora per i prossimi due anni, con l’obiettivo non solo di rispondere puntualmente alle stringenti norme europee in materia, ma soprattutto per dare la capacità al Basso Valdarno e alla sua comunità gli strumenti per una risposta resiliente e sostenibile ai cambiamenti climatici, in un’ottica di efficienza e di qualità del servizio. Gli interventi previsti nel comune di San Giuliano Terme, grazie anche al concreto sostegno dell’amministrazione comunale, vanno proprio in questa direzione".

Il sindaco Matteo Cecchelli: "Siamo arrivati ad un momento cruciale per una infrastruttura molto attesa nelle frazioni di Sant'Andrea in Pescaiola e Arena Metato e ringrazio Acque Spa, nella persona del presidente Simone Millozzi, per lo spirito collaborativo che da sempre contraddistingue l'azienda. Una strada che dobbiamo portare avanti per ampliare e implementare l'articolata rete di tubazioni sangiulianese. E qui vorrei ringraziare tutti gli addetti, sia comunali che dell'azienda, per la cooperazione portata avanti fino ad oggi. I lavori che condurrà Acque Spa andranno ad incidere positivamente sull'ambiente e sul servizio ai cittadini e vedono una copertura complessiva da parte del Comune di oltre 1.430.000 milioni di euro a fronte di un investimento complessivo che supera 3,2 milioni".

