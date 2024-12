Florence Lights Up, i monumenti fiorentini diventano tele di luci e proiezioni creative

Firenze si illumina di luci, forme e colori fino al 7 gennaio 2025 con Florence Lights Up!

Il Comune di Firenze e Fondazione MUS.E, in collaborazione con la Città Metropolitana e con il sostegno del Ministero del Turismo “Fondo siti UNESCO città creative” 'accendono' infatti di luce la città con spettacoli di luci e proiezioni sui monumenti più belli di Firenze. Florence Lights Up è spin off delle iniziative natalizie dedicato alla luce.

Su Ponte Vecchio tornerà il video-mapping, che incanterà cittadini e visitatori della città nel periodo natalizio. “Le molteplicità di forme, volumi, colori e superfici del ponte tra i più conosciuti al mondo, saranno la tela su cui i videoartisti sono invitati a stendere le tematiche di quest’anno”, come spiegano gli organizzatori, in linea con la campagna di comunicazione Enjoy Respect Firenze, sviluppata da Fondazione Destination Florence, un invito a godere delle bellezze della città con cura e rispetto verso il patrimonio.

Lo stesso vale per le facciate di Palazzo Vecchio e della chiesa di San Paolino. Luce anche in piazza Santa Maria Novella e sulla facciata della Camera di Commercio. Palazzo Medici Riccardi si vestirà di luce grazie a una serie di proiezioni luminose, connesse con la storia del palazzo, nei suggestivi spazi del cortile e del giardino; a questo si accompagna un programma speciale di iniziative per il periodo natalizio.

Le luminarie non si limiteranno al centro storico di Firenze e andranno ad accendere per tutto il periodo delle festività anche gli altri quattro quartieri fiorentini: nel Quartiere 2 previste illuminazioni in piazza delle Cure, nel Quartiere 3 sarà protagonista piazza Acciaiuoli al Galluzzo, dove svetterà un albero di 10 metri. E ancora Piazza dell’Isolotto, nel Quartiere 4, sarà accesa di luci. Infine, nel Quartiere 5 comparirà una stella in Piazza Dalmazia, oltre ad un’illuminazione nel Parco di San Donato.

Come ogni anno Firenze Smart si è occupata degli allestimenti natalizi in molte piazze e strade della città: sono stati allestiti 52 alberi e oltre 230 allacciati alla pubblica illuminazione. La società ha inoltre curato alcune illuminazioni permanenti: per il Natale 2024 la scelta è caduta sull’Arco di trionfo dei Lorena, monumento settecentesco di piazza della Libertà, illuminato nel lato che guarda il Parterre e sul potenziamento dell’impianto di illuminazione in piazzale Donatello nel tratto compreso fra via La Farina e via degli Artisti.

In occasione delle festività natalizie il Museo Novecento ha invitato il duo di artisti Angela Detanico e Rafael Lain, consacrati in questi giorni al Centre Pompidou di Parigi in occasione del prestigioso Prix Marcel Duchamp. I due artisti hanno presentato Flowering of light, una grande installazione video a cura di Sergio Risaliti, nella Sala d’Arme a Palazzo Vecchio, aperta al pubblico da domenica 8 dicembre 2024 fino a mercoledì 8 gennaio 2025. Il progetto è stato realizzato grazie al contributo di Gucci.