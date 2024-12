Nasce il canale whatsapp del Comune di Barberino Tavarnelle

Migliorare la comunicazione istituzionale e l'accessibilità delle informazioni verso i cittadini e le cittadine utilizzando uno degli strumenti di messagistica istantanea più diffusi, fruito soprattutto dai giovani. E’ l'obiettivo che la giunta Baroncelli si è posta con l'apertura del canale WhatsApp del Comune di Barberino Tavarnelle, la piattaforma digitale che offrirà la possibilità di interagire in tempo reale con una platea di utenti sempre più ampia. Nasce così un nuovo servizio che innova il processo di digitalizzazione della macchina comunale e mira a rendere la comunicazione istituzionale più semplice accessibile e capillare.

“L’intento è quello di diramare informazioni di pubblica utilità – dichiara il sindaco David Baroncelli - e aggiornamenti direttamente sugli smartphone dei residenti del nostro comune”. Accedere al canale è molto semplice: occorre iscriversi e attivare le notifiche cliccando sulla campanella in alto a destra sullo schermo. I cittadini, una volta iscritti, potranno ricevere informazioni di vario genere tra cui allerta meteo, ordinanze sulla viabilità, comunicazioni e informazioni sui lavori pubblici, progetti e iniziative culturali, sociali, educative, attività significative e di interesse collettivo.

"Considerato il fatto che WhatsApp è uno degli strumenti di comunicazione più utilizzati da un ampio target di fruitori - commenta l'assessora alla Comunicazione istituzionale Elena Borri - apprezzato per la velocità e la tempestività con la quale trasmette le informazioni, abbiamo deciso di intensificare l'offerta dei servizi digitali e dei canali di comunicazione già attivi, tra cui i profili Facebook, Instagram e il canale YouTube del Comune, attivando il servizio WhatsApp di tipo unidirezionale che garantisce la diffusione di informazioni in modo semplice e immediato”.

L’iscrizione è gratuita. Occorre cliccare sul link https://whatsapp.com/channel/0029VaulcKGCxoAtNRZqax3t; Utilizzare il tasto "Iscriviti" e attivare la campanella per ricevere le notifiche. Per l'iscrizione non è necessario condividere il proprio numero di telefono. La lista dei canali seguiti è separata dalle chat classiche e si trova nella sezione "Aggiornamenti". La funzione canali di WhatsApp è uno strumento di trasmissione broadcasting unidirezionale: gli iscritti ricevono i messaggi, non possono rispondere o condividerli, ma possono aggiungere reazioni con le emoji, che, pur visibili agli altri utenti, resteranno anonime. I dati personali verranno trattati nel rispetto della normativa sulla privacy.

Fonte: Ufficio Stampa

