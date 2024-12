Polimoda e Gruppo Florence, al lavoro sul secondo episodio del docufilm Le Mani della Moda

Polimoda è l’istituto di formazione italiano che ha vinto la borsa di studio assegnata da Gruppo Florence per realizzare il prosieguo del progetto culturale Le Mani della Moda, lanciato per raccontare la storia dei suoi laboratori manifatturieri attraverso gli occhi di talenti emergenti del cinema e della fotografia. Il secondo episodio del docufilm verrà presentato in autunno a Milano in occasione della Settimana della Moda di settembre 2025.

Docufilm Le Mani della Moda

Il primo episodio di Le Mani della Moda ha seguito il viaggio della modella e giornalista francese Inès Céline attraverso cinque laboratori toscani di Gruppo Florence. Diretto dal giovane cineasta peruviano Cayetano Garcia Dashurie, il docufilm è stato presentato alla Settimana della Moda di Milano 2024 ed è stato accolto con interesse da alcuni prestigiosi festival internazionali come i Fashion Film Festival in UK e Los Angeles dove è stato selezionato tra i finalisti, e il Fashion Film Festival di Istanbul.

Il Corto è patrocinato dalla Camera Nazionale della Moda Italiana, da Altagamma e dalla Regione Toscana.

Polimoda prende idealmente il testimone da Central Saint Martins School-University of London e si occuperà, con Gruppo Florence, dello sviluppo creativo del secondo capitolo. La produzione, lungo l’Italia inesplorata del lusso, sarà realizzata entro la fine del primo semestre del 2025 e il docufilm con il relativo progetto fotografico saranno presentati ufficialmente in occasione della Settimana della Moda di Milano a settembre 2025.

Il progetto di Polimoda

Il lavoro di Polimoda è stato selezionato da una Commissione Tecnica composta da alcune personalità di spicco del settore della moda, del cinema e della fotografia scelti da Gruppo Florence:

Carlo Capasa – Presidente della Camera Nazionale della Moda Italiana;

– Presidente della Camera Nazionale della Moda Italiana; Stefania Lazzaroni - Managing Director, Fondazione Altagamma;

- Managing Director, Fondazione Altagamma; Anastasia Michelagnoli - Project Development Director, casa di Produzione itc2000;

- Project Development Director, casa di Produzione itc2000; Tommaso Palazzi - Managing Editor, MF Fashion;

- Managing Editor, MF Fashion; Sara Sozzani Maino , Creative Director Fondazione Sozzani, International New Talent and Brands Ambassador CNMI;

, Creative Director Fondazione Sozzani, International New Talent and Brands Ambassador CNMI; Diane Pernet - Founder, ASVOF Festival;

- Founder, ASVOF Festival; Roger Tredre - Leader of the Master in Fashion Communication, Central Saint Martins.

La presentazione di Polimoda si è distinta per capacità di progettazione, innovazione, creatività e qualità dei portfolio dei candidati. La commissione ha valutato la proposta come la migliore, utilizzando alcuni criteri chiave quali la capacità di rispondere in modo chiaro ed esplicativo in relazione al team che si occuperà del nuovo progetto, che comprenderà i responsabili di regia, produzione, fotografia, sceneggiatura e scrittura creativa per la stesura del copione. È stata apprezzata la proposta di figure opzionali che si occuperebbero del sound design per la colonna sonora e della grafica. Hanno fatto la differenza anche le competenze professionali dei talenti proposti.

Il progetto culturale Le Mani della Moda è stato avviato da Gruppo Florence per mettere al centro della scena il ruolo delle maestranze che sono solite rimanere dietro le quinte delle sfilate, delle quasi 5 mila persone dei 38 laboratori del Gruppo impegnate ogni giorno nella creazione dei più prestigiosi capi d’alta moda per i brand del lusso globale. Il progetto si pone l’obiettivo strategico di avvicinare le nuove generazioni alle professioni manuali che vanno salvaguardate quale patrimonio unico del lusso Made in Italy.

Attila Kiss, Amministratore Delegato di group Florence

“Siamo entusiasti di iniziare questo nuovo capitolo de Le Mani della Moda insieme a Polimoda – commenta Attila Kiss, Amministratore Delegato di Gruppo Florence - a cui esprimiamo le nostre più sincere congratulazioni per il progetto presentato. Un sentito ringraziamento va anche alla commissione, che con grande professionalità e dedizione ci ha supportato durante l'intero processo di selezione.

Crediamo fermamente in questo progetto, che nasce per valorizzare le peculiarità delle piccole eccellenze artigiane italiane, la creatività e il saper fare. Per dare un futuro a questi valori lavoriamo su più fronti, con progetti di formazione all'interno delle nostre aziende e con iniziative esterne "adottando" alcune scuole superiori professionali che formano le future sarte e i futuri sarti.

Invitiamo i ragazzi nei nostri laboratori per far loro conoscere il mondo dell’artigianato del lusso e offriamo alle scuole i materiali e gli strumenti per migliorare l’efficacia dei corsi dedicati.

Il docufilm Le Mani della Moda rappresenta l'evoluzione naturale del nostro approccio, perché vogliamo raggiungere un pubblico sempre più ampio utilizzando uno strumento di grande impatto come il cinema ma anche la fotografia”.

Massimiliano Giornetti, Direttore di Polimoda

“È con grande orgoglio che apprendiamo che il nostro istituto ha vinto il prestigioso bando ‘Le Mani della Moda’ – aggiunge Massimiliano Giornetti, Direttore di Polimoda - un riconoscimento che celebra l’eccellenza del genio e dell’artigianalità italiana applicata al mondo del fashion. È proprio da Firenze che, nel 1951, grazie a un humus intellettuale, storico e creativo unico, Giovanni Battista Giorgini ha lanciato nel mondo quella straordinaria espressione culturale che oggi possiamo definire Made in Italy.

Questo premio, – prosegue – non solo sottolinea il talento e l’inventiva dei nostri studenti, ma evidenzia anche l’importanza della formazione di alta qualità offerta da Polimoda per promuovere e preservare il nostro patrimonio culturale. La moda è un linguaggio universale, capace di unire civiltà e storie diverse, e il nostro impegno come Polimoda è di formare le prossime generazioni di designer e visionari capaci di innovare e valorizzare il Made in Italy. Questo riconoscimento rappresenta un ulteriore passo verso il nostro obiettivo di rappresentare l’avanguardia nel panorama internazionale della formazione.

Ringraziamo tutti coloro che ci supportano in questo percorso e i nostri straordinari studenti, la cui passione e dedizione continuano a ispirarci. Siamo entusiasti di vedere come il loro talento potrà contribuire a costruire un futuro migliore per la moda”, conclude il direttore di Polimoda.

Il Gruppo Florence

Gruppo Florence è una piattaforma industriale, in continua evoluzione, che promuove l’eccellenza manifatturiera italiana nel settore del lusso a livello mondiale. Il Gruppo conta oggi 38 laboratori con quasi 5000 dipendenti distribuiti in 9 regioni italiane, che collaborano con oltre 100 brand internazionali e operano in quattro principali segmenti del lusso: ready-to-wear, leather goods, lavorazioni intermedie e calzature. Il Gruppo accelera la crescita dei laboratori grazie allo sviluppo di sinergie industriali e creative, per fornire soluzioni personalizzate e servizi innovativi ai brand; dalla ricerca tecnica, alla capacità di industrializzazione, dalla sostenibilità e tracciabilità con tecnologie innovative, alla riduzione dei tempi di consegna. A contraddistinguere il business model di Gruppo Florence è il coinvolgimento degli imprenditori che, con le loro realtà produttive, entrano a far parte del gruppo come azionisti.

Fondato a ottobre 2020 da un consorzio di investitori guidato da VAM Investments, Fondo Italiano d’Investimento (tramite Fondo Italiano Consolidamento e Crescita – FICC) e Italmobiliare, Gruppo Florence è oggi controllato dalla società di investimento internazionale Permira e partecipato, con una quota significativa, dagli imprenditori, il management team, VAM Investments e Fondo Italiano d’Investimento. Presieduto da Francesco Trapani e guidato dall’Amministratore Delegato Attila Kiss, Gruppo Florence ha raggiunto un giro d’affari superiore a 800 milioni di euro (al 31/12/2023).

L'istituto Polimoda

Polimoda è un istituto di moda riconosciuto a livello internazionale con sede a Firenze, Italia. Rinomato per il suo approccio innovativo e i suoi profondi legami con l’industria, Polimoda offre programmi all’avanguardia in design, business e comunicazione della moda. Con una rete globale di partner, strutture all’avanguardia e un impegno verso la formazione della prossima generazione di leader creativi, Polimoda rappresenta un ponte tra tradizione e innovazione nel mondo della fashion education.

