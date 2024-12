Natale 2024, la Toscana è una delle regioni meno spendaccione

Per le spese di Natale, la Toscana è una delle regioni in cui si spenderà meno. Tra regali, decorazioni, spesa a tavola e altri fattori, la Toscana si piazza sedicesima su venti regioni, è una di quelle col minore esborso economico: sotto di lei solo Emilia-Romagna, Liguria, Puglia e Sardegna. La spesa media per famiglia nel Granducato è di 907,65 euro a famiglia, quasi cento euro in meno della Campania prima.

BonusFinder Italia ha condotto un'analisi dettagliata, basandosi su quattro parametri chiave che incidono maggiormente sui bilanci familiari, e ha diramato la classifica delle regioni più spendaccione a Natale 2024.

La graduatoria si basa su spesa media a tavola delle famiglie (euro/mese) ovvero quanto si investe per cibo e bevande nelle famiglie italiane secondo i dati ISTAT; media spesa natalizia per i regali (previsioni 2024), cioè un'indicazione di quanto verrà destinato ai doni secondo le previsione della Cgia; costo medio di luce e gas per famiglia al mese, un parametro che evidenzia l'impatto medio delle utenze (per 1,2,3 o 4 persone) secondo i dati di Arera; spesa annuale media per decorazioni, ossia il budget destinato ad abbellire la casa per le festività.

In Toscana in media una famiglia nel 2024 spende 505 euro per cibo e bevande, mentre per i regali si va sui 203 euro a famiglia. Il costo medio di luce e gas è 129,15 e quello per le decorazioni è di 70,50 euro. Il totale, come detto, è di 907,65 euro a famiglia.

