Più spazio per la ricerca dell’Istituto di BioRobotica della Scuola Superiore Sant’Anna

L’Istituto di BioRobotica della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa inaugura i nuovi laboratori di ricerca destinati alle attività del progetto BRIEF ‘Biorobotics research and Innovation Engineering Facilities’ finanziato con fondi PNRR. Si tratta di un intervento di ristrutturazione su uno spazio della sede centrale dell’Istituto (Viale Rinaldo Piaggio 34, Pontedera) precedentemente occupato dalla Foresteria. La nuova area, che copre una superficie pari a circa 315 mq, ospiterà quattro gruppi di lavoro (circa 40 postazioni), una sala riunioni, un ufficio direzionale, una zona relax e due blocchi bagno posizionati agli estremi est e ovest del piano.

L’inaugurazione dei nuovi laboratori si è svolta giovedì 19 dicembre alla presenza della rettrice della Scuola Sant’Anna Sabina Nuti e del direttore dell’Istituto di BioRobotica Cesare Stefanini.

BRIEF, il progetto PNRR per potenziare l’infrastruttura della Scuola Sant’Anna

Il progetto BRIEF (Biorobotics research and Innovation Engineering Facilities, finanziato con fondi PNRR, Missione 4, “Istruzione e Ricerca”, Componente 2, “Dalla ricerca all’impresa”, Linea di investimento 3.1 “Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione”, finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU) nasce con l’obiettivo di arricchire l'Infrastruttura della Scuola Superiore Sant’Anna già esistente allargandone la rete di coordinamento e potenziando i laboratori con strumentazione di ultima generazione, con l’obiettivo di garantire un accesso più ampio, semplificato e armonizzato alle migliori strutture di ricerca in Italia e in Europa nell’ambito della biorobotica.

L’intervento di riqualificazione

I lavori di ristrutturazione sono stati svolti nel rispetto dei principi ‘DNSH - Do No Significant Harm (interventi che non recano alcun danno all’ambiente) e in misura conforme alle specifiche tecniche e clausole contrattuali contenute nel Decreto del Ministero della transizione ecologica del 23 giugno 2022 - Criteri Ambientali Minimi.

L’organizzazione spaziale del terzo piano, prima dell’intervento, prevedeva un lungo corridoio centrale su cui si affacciavano dieci camere munite di servizi igienici, una cucina, una zona relax, un soggiorno e una sala da pranzo.

Il progetto ha previsto il cambiamento di destinazione d’uso da foresteria a uffici mediante una riorganizzazione spaziale e funzionale degli spazi interni che ha previsto l’eliminazione del corridoio centrale e delle camere ottenendo vari ambienti per i laboratori.

La spesa complessiva dell’intervento risulta pari a circa 275.000 euro.

Le attività di ricerca previste nei nuovi laboratori

Nella nuova area è stato ricavato uno spazio interamente dedicato ad ospitare ricercatrici e ricercatori che verranno al Sant’Anna per utilizzare i laboratori e la strumentazione BRIEF per le loro attività di ricerca nell’ambito della Biorobotica. L’accesso all’Infrastruttura da parte dei ricercatori esterni alla Scuola rappresenta infatti, insieme all’arruolamento di tecnici e tecnologi altamente specializzati in tecnologie robotiche, un elemento prioritario del progetto BRIEF.

I nuovi spazi ospiteranno anche laboratori per lo studio delle correlazioni neurali nei disturbi del movimento; l’analisi computazionale e simulazione di modelli ad alta complessità di sistemi biologici e materiali smart sfruttando strutture di calcolo ad alte prestazioni per l’archiviazione e l’analisi dei dati; modelli cerebrali per il controllo motorio e le abilità cognitive nei robot autonomi di nuova generazione.

Fonte: Ufficio Stampa Scuola Superiore Sant’Anna

