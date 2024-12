Oggi ringrazio Rosa una nostra storica ascoltatrice che per telefono mi ha dato la ricetta della Pizza rustica. Rosa è una signora molto simpatica, quando mi ha parlato che bisognava realizzare la pasta matta io gli ho detto: "che cos'è?". Non conoscevo questa termine, poi sono andata a curiosare su internet come questa mattina ha fatto Cristina.

La pasta matta è un impasto base per torte salate e strudel, simile alla pasta frolla ma senza uova e lievito. La ricetta è facile e veloce ci serviranno solo pochi ingredienti: farina, olio extravergine di oliva, sale e acqua preferibilmente frizzante o vino bianco.

L’utilizzo del vino bianco rende il sapore della pasta matta più saporito e profumato. Inoltre il vino rende l’impasto molto elastico, perfetto da tirare quando vogliamo preparare lo strudel dolce e abbiamo bisogno di stendere molto sottilmente la pasta matta. Con il vino cambia leggermente anche la consistenza, che diventa più compatta e lucida una volta cotta.

Una volta pronto, è importante che il nostro impasto riposi per 30 minuti coperto da un canovaccio pulito in un luogo fresco e asciutto, non serve metterlo in frigorifero. È importantissimo rispettare questo passaggio: il riposo rende l’impasto più elastico.