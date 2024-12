Bilancio 2025-2027, il Consiglio regionale approva la manovra finanziaria

Il Consiglio regionale, a tarda notte, ha approvato a maggioranza, approvando anche gli emendamenti presentati dal presidente della Giunta Eugenio Giani, il pacchetto degli atti che compongono la Manovra finanziaria della Regione: la Pdd 479 (Defr), la Pdl 289 (legge di stabilità), la Pdl 289 (collegato alla legge di stabilità) e la Pdl 287 (Bilancio di previsione finanziario 2025-2027). Su ognuno dei singoli atti hanno votato a favore i consiglieri di Pd e Italia Viva; voto contrario, invece, dei consiglieri di Fratelli d’Italia, Forza Italia e Movimento 5 stelle.

Il gruppo della Lega non ha partecipato al voto, poiché ha abbandonato l’aula in contrasto con le modalità e le motivazioni con cui il presidente della Giani, ha presentato un nuovo pacchetto di emendamenti al Defr.

Giani ha spiegato di aver presentato sette nuovi emendamenti dopo “aver colto lo spirito costruttivo di alcune proposte e sollecitazioni espresse da forze di minoranze, che ho ritenuto accettabili, decidendo di assumerli sotto la mia firma”. Giani, facendo riferimento a consiglieri del gruppo di Fratelli d’Italia, ha dunque presentato all’aula la richiesta di un finanziamento a favore del Comune di Arezzo per l’intervento urgente sul torrente Chiassa; il finanziamento per costituire, nel Museo del calcolo di Pisa, un centro per start-up che possa connettersi con le finalità della recente missione a Casa Toscana a San Francisco; il contributo straordinario per il campo di calcio sussidiario di Agliana; il contributo per lavori all’impianto sportivo in località la Bora nel come di Sillano Giuncugnano, in Garfagnana. Altri tre interventi, ha spiegato Giani, sono riconducibili a proposte del gruppo di Forza Italia: il contributo per la risistemazione di una piazza di Tresana (Massa e Carrara); un contributo per il sostegno alla fiera dei cavalli a Comano (Massa e Carrara); ulteriori 300 mila euro, aggiuntivi ai 2 milioni già previsti, a favore della legge sulla Toscana Diffusa, per promuovere un bando che valorizzi i prodotti agroalimentari di qualità della nostra regione.

“La Lega abbandona l’aula”, ha dichiarato subito dopo la capogruppo della Lega, Elena Meini, “per contestare questo metodo di contrattazione che non condividiamo”.

Dopo l’uscita dall’aula dei consiglieri della Lega, il gruppo del Pd ha chiesto una sospensione per riorganizzare dei lavori, che si sono conclusi, come detto, in piena notte, aggiornando la seduta a questa mattina, venerdì 20 dicembre, per la discussione della proposta di legge di modifica del Testo Unico sul turismo e quella sui consorzi industriali.

Bilancio 2025-2027, gli atti collegati approvati

Il Consiglio regionale ha dato il via libera ad alcuni ordini del giorno presentati da Fratelli d’Italia, Pd, Lega e Italia Viva

Erano molti gli ordini del giorno, collegati alla proposta di deliberazione (Pdd) Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza regionale (Defr) 2025. L’Aula ha approvato un pacchetto di odg a prima firma di consiglieri del gruppo di Fratelli d’Italia, alcuni odg della Lega e quelli del Pd. Nel corso del dibattito, il capogruppo di Fratelli d’Italia, Vittorio Fantozzi, e il capogruppo di Forza Italia, Marco Stella, hanno ritirato un altro cospicuo pacchetto di ordini del giorno collegati. Anche la Lega ha ritirato una serie di odg.

Per quanto riguarda gli ordini del giorno presentati da Fratelli d’Italia, è stato approvato all’unanimità quello a prima firma Gabriele Veneri (FdI) e sottoscritto anche da Lucia De Robertis (Pd) e Vittorio Fantozzi (FdI) che chiede alla Giunta di “valutare il finanziamento” di “un nuovo bando per erogare contributi ai comuni per l’istallazione di sistemi pubblici di video sorveglianza, dando priorità alle realtà in cui è presente concentrazione di aziende orafe”, alla luce dei fatti criminosi che hanno colpito tali attività produttive soprattutto nel distretto aretino.

Approvati all’unanimità anche gli Ordini del giorno a firma di Vittorio Fantozzi, Diego Petrucci e Sandra Bianchini. Il primo, in tema di sicurezza stradale, chiede alla Giunta di prevedere maggiori investimenti per la manutenzione straordinaria delle strade regionali, con particolare attenzione ai tratti caratterizzati da un altro tasso di incidentalità, e di promuovere iniziative di sensibilizzazione per l’educazione alla guida sicura. Il secondo, emendato da Valentina Mercanti (Pd), riguarda la questione della qualità dell’aria alla luce “dei preoccupanti superamenti delle concentrazioni di Pm10 rilevati nella Piana Lucchese e nella stazione di Capannori” e impegna la Giunta a intervenire a livello regionale e nazionale affinché vengano potenziati gli incentivi di natura economica, e ulteriormente snellite le procedure burocratiche per l’attivazione di strumenti e pratiche utili a continuare a migliorare la qualità dell’aria sia per le aziende sia per i privati.

Il terzo, sul contrasto alla diffusione della ‘Zombie drug’, emendato da Vincenzo Ceccarelli (Pd), chiede alla Giunta di implementare, l’opera di informazione, prevenzione, sensibilizzazione nei confronti di questa sostanza, valutando lo stanziamento mirato di risorse. Il contrasto all’obesità infantile è al centro del quarto Odg di Fratelli d’Italia, emendato da Andrea Vannucci (Pd), che impegna la Giunta “a valutare lo stanziamento di risorse specifiche per rendere sempre più efficaci le azioni in tema di promozione dell’educazione alimentare nelle scuole toscane, a sviluppare progetti mirati per sensibilizzare sullo spreco alimentare e sull’importanza di consumare prodotti stagionali e a chilometro zero”.

Ancora, approvato all’unanimità l’Odg (primo firmatario Diego Petrucci) sulle assunzioni degli operatori socio sanitari. L’atto, emendato da Enrico Sostegni (Pd), Giovanni Galli (Lega), Marco Stella (FI) e Andrea Ulmi (Gruppo misto-Merito e Lealtà) impegna la Giunta “a garantire l’utilizzo prioritario della graduatoria vigente per gli OSS per tutte le nuove assunzioni necessarie nelle aziende sanitarie regionali, evitando il ricorso a contratti a chiamata, temporanei e tramite agenzie interinali”, e “a valutare se sia necessaria e legittima una ulteriore proroga della vigente graduatoria OSS”.

È stato approvato, dopo essere stato emendato da Vincenzo Ceccarelli (Pd), con 24 voti favorevoli l’ordine del giorno presentato da Diego Petrucci che impegna il presidente della Giunta entro sei mesi a predisporre un censimento dettagliato e aggiornato del patrimonio immobiliare regionale diretto e indiretto, compreso quello detenuto da enti fondazioni e soggetti di derivazione regionale per identificare le unità immobiliari inutilizzate o sottoutilizzate.

Approvato, dopo una proposta di emendamento di Federica Fratoni (Pd) che ha portato alla riscrittura dell’impegnativa, anche un odg, primo firmatario Alessandro Capecchi, per chidere alla Giunta di relazionare al Consiglio regionale, tramite le commissioni competenti, “sullo stato di avanzamento del confronto con le parti sociali e datoriali” e a intraprendere “ogni iniziativa utile alla salvaguardia” dei posti di lavoro e dei livelli retributivi della Softlab Next Call center di Pistoia.

Approvato all'unanimità un ordine del giorno che vede primo firmatario il capogruppo del Partito democratico Vincenzo Ceccarelli, con Cristiano Benucci, Lucia De Robertis, Fiammetta Capirossi (Pd), Elisa Tozzi e Gabriele Veneri (Fratelli d'Italia), in merito alla progettazione e alla realizzazione di opere strategiche nel Valdarno fiorentino a alla realizzazione di interventi interventi sulla SR71 Impegna la Giunta “a destinare prioritariamente le risorse regionali, precedentemente impegnate a cofinanziare progetti realizzati tramite fondi FESR, resesi disponibili all'esito del perfezionamento delle procedure relative all'accordo col Governo per l'utilizzo dei Fondi di Coesione e Sviluppo”, per la “realizzazione di opere strategiche del Valdarno fiorentino, e in particolare alla realizzazione del nuovo ponte sul fiume Arno a Figline Valdarno, di cui è in via di completamento la progettazione di fattibilità tecnico-economica”; e per la “realizzazione di interventi di adeguamento e ammodernamento della Strada regionale 71 Umbro-Casentinese-Romagnole, in coerenza con le priorità infrastrutturali individuate per il territorio”.

Approvati all’unanimità anche alcuni odg della Lega. Il primo, prima firmataria Elena Meini, che ha accolto un emendamento del Partito democratico, chiede maggiori risorse per il contrasto all’obesità, “politiche di sensibilizzazione e educazione alimentare”; l'organizzazione di campagne di comunicazione rivolte ai cittadini per realizzare iniziative sul territorio dedicate alla corretta alimentazione”; sostenere i Comuni “nella realizzazione di progetti locali di educazione alimentare; promuovere “il consumo di prodotti agroalimentari locali, biologici”; integrare “nei servizi sanitari regionali programmi di educazione alimentare rivolti ai pazienti e alle famiglie”. A realizzare, infine, “piattaforme digitali e strumenti informativi accessibili per diffondere linee guida sulla corretta alimentazione e sulle buone pratiche alimentari”.

Un secondo odg, sempre a prima firma Meini, chiede maggiori risorse per il contrasto al fenomeno dell'usura in Toscana, potenziando i fondi di solidarietà e garanzia per le vittime; sostenendo le associazioni e le fondazioni antiusura attive in Toscana; promuovendo campagne di sensibilizzazione e informazione. Alla Regione si chiede di “collaborare con le forze dell'ordine, la magistratura e le associazioni di categoria per promuovere percorsi di formazione rivolti a operatori pubblici e privati”; a “garantire un sostegno psicologico e legale gratuito alle vittime di usura”; a “promuovere l'accesso a fondi nazionali ed europei dedicati al contrasto dell'usura, collaborando con il Governo per ampliare le risorse disponibili”; a rafforzare il coordinamento con le Prefetture per intensificare i controlli sui fenomeni di infiltrazione criminale legati all'usura”.

Sempre a prima firma Meini, anche l’odg che chiede maggiori risorse per il contrasto alla mafia e alla criminalità organizzata in Toscana, impegnando la Giunta a finanziare “attività di prevenzione e contrasto alle infiltrazioni mafiose, con particolare attenzione ai settori dell'economia maggiormente esposti; istituire un tavolo permanente con rappresentanti delle forze dell'ordine, della magistratura, delle associazioni antimafia e delle parti sociali, per monitorare e affrontare i fenomeni mafiosi nel territorio regionale; sostenere programmi educativi e campagne di sensibilizzazione sulla legalità rivolte a scuole, enti locali e cittadini, al fine di creare una cultura diffusa di contrasto alla criminalità organizzata; rafforzare i controlli e la trasparenza negli appalti pubblici, nelle concessioni e nei finanziamenti regionali, anche attraverso l'introduzione di strumenti innovativi di monitoraggio; collaborare con il Governo nazionale per ottenere ulteriori risorse statali e migliorare la capacità operativa degli organi preposti al contrasto alla criminalità organizzata; prevedere incentivi e supporto economico per le imprese che denunciano tentativi di estorsione o pressioni mafiose, tutelando la loro sicurezza e competitività”.

Approvati con voto unanime un ordine del giorno, primo firmatario Giovanni Galli, per chiedere l’abbattimento del costo dei certificati medici sportivi per fini amatoriali e non agonistici e un altro odg, primo firmatario Marco Casucci, in merito al necessario ammodernamento delle carceri toscane, che impegna il Presidente e la Giunta regionale ad “attivarsi presso il Ministero della Giustizia al fine di predisporre un Piano regionale di messa in sicurezza e ammodernamento del sistema carcerario toscano, valutano altresì la realizzazione di nuove e più moderne strutture che permettano la chiusura e il cambio di destinazione di alcune di quelle attuali, obsolete o comunque non più funzionali”. Approvato ancora un ordine del giorno a firma Casucci, nel testo sostitutivo che accoglie emendamenti del Partito democratico, in merito alla presenza del lupo, per avere un quadro dettagliato delle predazioni e della presenza stimata del lupo e il passaggio della classificazione del lupo da “rigorosamente tutelata” a “tutelata”.

Approvati anche questi all’unanimità quattro ordini del giorno della Lega per incentivi ai datori di lavoro per che assumono una donna in stato di gravidanza o che assumono madri con figli sotto i tre anni; per il supporto ai volontari dei Vigili del Fuoco e per la valorizzazione delle fiere storiche di bestiame e per la creazione di misure volte a salvaguardare e sostenere la manifattura del Panno del Casentino.

Nel corso della notturna del 19 dicembre, l’Aula di palazzo del Pegaso ha approvato una serie di ordini del giorno collegati al Bilancio di Previsione finanziario 2025-2027.

In quello a firma di Andrea Ulmi (gruppo Misto – Merito e Lealtà) e Donatella Spadi (Pd), si impegna la Giunta regionale a stanziare nella prossima variazione di bilancio risorse di almeno 500 mila euro, per effettuare le opere urgenti di messa in sicurezza della Fortezza Orsini di Sorano.

Due gli ordini del giorno di Elisa Tozzi (Fdi): uno sui disagi per i pendolari sulle linee ferroviarie toscane, approvato dal Consiglio regionale, una volta emendato dal consigliere Vincenzo Ceccarelli (Pd), per accertare le eventuali inadempienze di Trenitalia.

L’altro riguarda invece il sostegno alle edicole, ed impegna la Giunta a reperire nel corso del 2025, nuove risorse da utilizzare per il sostegno alle attività delle edicole e ad adoperarsi – di concerto con gli enti locali – affinché sia consentito la possibilità di differenziare la propria offerta commerciale e di servizi.

I consiglieri del partito democratico Giacomo Bugliani, Vincenzo Ceccarelli e Francesco Gazzetti hanno guardato anche all’erosione costiera: il loro ordine del giorno impegna l’esecutivo regionale ad attivarsi affinché – previa presentazione da parte del Comune di Massa di una progettualità che individui le aree interessate definendo la tipologia di intervento - si valuti la possibilità di prevedere, nella prima variazione di bilancio utile, le risorse necessarie per una sperimentazione delle barriere artificiali contro l’erosione costiera.

Ok dell’Aula anche ad un ordine del giorno di Maurizio Sguanci (Iv) che, sulla scia di quanto fatto in altre regioni, impegna il presidente della Giunta e l’esecutivo regionale a prevedere, nella prossima manovra regionale, di destinare contributi di almeno 350 mila euro, a favore degli enti locali per la riqualificazione delle attività commerciali su aree pubbliche adibite ai mercati.

Il Consiglio regionale ha inoltre approvato un ordine del giorno del gruppo Fratelli d’Italia, primo firmatario Alessandro Capecchi, collegato alla Legge di Stabilità per l’anno 2025, per il miglioramento della viabilità nella montagna pistoiese. In tale atto si impegna l’esecutivo regionale a garantire il coinvolgimento del Comune di Pistoia nella fase di predisposizione dello studio di fattibilità e a valutare anche l’integrazione successiva delle risorse, per approfondire la progettazione quando sarà stilato l’accordo tra Comune di San Marcello Piteglio, comune di Pistoia e Anas.

Nell’ordine del giorno, collegato alle Disposizioni di carattere finanziario, di Marco Niccolai e Vincenzo Ceccarelli, del Partito democratico, si impegna la Giunta a valutare di prevedere, nei prossimi atti di bilancio, forme di sostegno economico al settore zootecnico agricolo, colpito dal virus “lingua blu” ed a valutare l’attivazione di un tavolo tecnico con le associazioni di categoria del mondo agricolo, e i soggetti interessati, per arrivare alla definizione di strategie condivise che possano minimizzare i danni del virus, stabilendo adeguate politiche di prevenzione e controllo, per incrementare la consapevolezza degli operatori sulla profilassi e sulla gestione sanitaria degli allevamenti.

