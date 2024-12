Ceccarelli (Pd):  “La destra si è palesemente spaccata sul bilancio. Petrucci si faccia gli scontri suoi”

"A leggere i comunicati diffusi oggi dalla Lega mi pare che il consigliere Petrucci sia un po' ottimista a definire il “rapporto interno al centrodestra, solido, di amicizia e stima”. Ci vuole una discreta fantasia. E comprendo bene che, nella difficoltà di spiegare al mondo le palesi e gravi difficoltà emerse oggi in tutta la loro evidenza tenti di ribaltare sul campo opposto i problemi. Inviterei Petrucci, come si dice in questi casi, a farsi amabilmente gli scontri propri, senza occuparsi troppo di quelli presunti altrui, visto che già così avrà il suo bel daffare. Anzi, colgo l’opportunità per ringraziarlo di aver garantito il numero legale in aula in nottata, con il legittimo obiettivo di portare a casa qualche contributo concesso dal presidente Giani. Mi pare evidente che quanto detto oggi dalla capogruppo della Lega parli da solo. Per quanto riguarda la legge alla quale abbiamo lavorato in accordo con il M5S, noi siamo impegnati a votarla oggi, ma se proprio fosse necessario andare a domani vorrei rassicurare il consigliere Petrucci che non costituirà elemento di ulteriore frizione e nervosismo all'interno del Pd. Io vedo il centrodestra in Toscana in grave difficoltà e credo che farsi i fatti altrui non gli risolverà i gravi problemi emersi oggi”.

Con queste parole il capogruppo del Pd, Vincenzo Ceccarelli, replica alle dichiarazioni del consigliere Diego Petrucci (FdI).

Fonte: Ufficio Stampa

Notizie correlate