Convenzione fra Scuola Superiore della Magistratura e Teatro del Maggio Musicale Fiorentino

La Presidente della Scuola Superiore della Magistratura, Silvana Sciarra, e il Sovrintendente della Fondazione Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, Carlo Fuortes, hanno firmato nei giorni scorsi, presso la sede didattica di Villa Castel Pulci in Scandicci, una Convenzione volta a favorire l’interazione dei giovani magistrati, durante il loro tirocinio, nella vita culturale della città di Firenze.

Sulla base dell'accordo, in occasione delle sessioni formative presso la Scuola di Scandicci, i Magistrati Ordinari in Tirocinio (cosiddetti MOT) avranno la possibilità di assistere alle attività culturali e di spettacolo promosse dalla Fondazione.

L’iniziativa si colloca in un contesto di intense attività della SSM, che vedrà transitare nelle aule di Villa Castel Pulci, oltre ai magistrati ordinari, un numero di MOT mai visto prima, compreso tra circa 1.200 e 1400, con un rilevantissimo impegno in termini di risorse umane ed economiche. Di essi, circa 600, vincitori del concorso di accesso alla magistratura ordinaria con DM 22.10.2024, hanno iniziato il tirocinio formativo teorico, pratico e deontologico il 9 dicembre scorso.

Nel corso del 2025, probabilmente in primavera, inizieranno il loro percorso di formazione inziale altri 400 magistrati circa, vincitori del concorso bandito dal Ministero della Giustizia nell’ottobre 2022. Sono, inoltre, in fase di completamento le procedure di correzione degli elaborati scritti di un altro concorso di accesso alla magistratura, bandito ad ottobre 2023: per questi magistrati il tirocinio formativo iniziale presso la Scuola dovrebbe iniziare entro l’autunno prossimo.

Fonte: Ufficio Stampa

Notizie correlate