Divergenze interne al Pd sul bilancio regionale, per Fratelli d'Italia è "la frattura più grave"

“Proprio sul bilancio, l’ultimo di questa legislatura, si è consumata la frattura più grave all’interno del Pd, addirittura tra il capogruppo Ceccarelli, seguito da altri consiglieri Pd (Anselmi, Sostegni, Gazzetti e Niccolai – guarda caso tutti Presidenti di Commissione) e il Governatore Giani. L’insofferenza e mal sopportazione di Ceccarelli e co nei confronti di Giani è nell’aria ormai da tempo ma non era mai arrivata dentro l’aula in maniera palese e evidente come è successo ieri sera quando membri della maggioranza non hanno votato alcuni degli emendamenti portati in Aula dal presidente Giani.

Adesso si tratta di capire fino a che punto andrà avanti questa frattura e quali saranno le conseguenze, considerando i mal di pancia interni sulle proroghe alle ricandidature, all’accordo con il M5S e alla stessa ricandidatura di Giani sempre più incalzato da Biffoni e Nardella” lo dice il gruppo di Fratelli d’Italia nel Consiglio regionale toscano (il capogruppo Vittorio Fantozzi, i consiglieri regionali Sandra Bianchini, Alessandro Capecchi, Diego Petrucci, Elisa Tozzi e Gabriele Veneri). .

Fonte: Fratelli d'Italia - Ufficio Stampa

Notizie correlate