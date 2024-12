Il Commissario Capo della Polizia di Stato Fausto Camisa è il nuovo dirigente della DIGOS della Questura di Siena.

Il dottor Camisa prende il testimone dal Commissario Capo Valerio D'Adamo trasferito per ricoprire un prestigioso incarico alla DIGOS della Questura di Bologna.

Camisa è entrato in polizia nel 1990 e al termine del corso Ispettori, è stato assegnato al Centro Interprovinciale Criminalpol di Torino. A Siena, dove è arrivato nel 1993, ha ricoperto vari incarichi, prima di vice dirigente dell'Ufficio del Personale, poi di responsabile della sezione investigativa della DIGOS e, successivamente, delle sezioni Reati contro il Patrimonio e Antidroga della Squadra Mobile. Al termine del corso per Commissari, dal 2018, è stato dirigente dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e poi funzionario della Divisione Polizia Anticrimine, sempre nella sede di via del Castoro.

Al dottor Camisa vanno i migliori auguri di buon lavoro da parte del Questore Angeloni, che gli ha conferito il prestigioso incarico, e di tutti i colleghi della Polizia di Stato senese.

Fonte: Ufficio Stampa

