Toscana: Bilancio, Scaramelli: il Consiglio approva la Manovra grazie ai voti determinanti di Italia Viva

“Il Consiglio regionale della Toscana in una sessione lunga e a tratti dura, che ha visto le aperture anche in notturna, approva la Manovra con i voti determinanti di Italia Viva”.

A dirlo Stefano Scaramelli, presidente del gruppo IV in Consiglio regionale, sul pacchetto degli atti che compongono la Manovra finanziaria della Regione: Defr, legge di stabilità, collegato alla legge di stabilità e Bilancio di previsione finanziario 2025-2027. Gli atti hanno trovato voti favorevoli di Pd e di Italia Viva.

“Grazie ai nostri voti, al mio e a quello del collega Maurizio Sguanci, la maggioranza di centro sinistra ha tenuto e superato la soglia del numero legale in varie e determinanti votazioni - dice Scaramelli, che aggiunge - la Toscana mette così in sicurezza le risorse del proprio Bilancio a favore dei cittadini toscani. Sanità, investimenti, sviluppo e crescita della promozione turistica e economica. Tra gli impegni importanti ne sottolineo tre: la nostra richiesta di ridurre le tasse regionali nei prossimi quattro mesi, l’approvazione delle risorse per riqualificare le aree mercatali delle città e dei borghi e quelle per ridurre il costo del trasporto ferroviario per i giovani toscani sotto i 25 anni di età”.

Nel 2025 la riduzione del 50% del costo del biglietto per i giovani fino a 25 anni che viaggiano con i treni regionali, ideata e voluta da Scaramelli, “diventerà efficace con l’impegno del presidente Giani - commenta Scaramelli - a far partire le nuove tariffe fin dalla prossima primavera”.

Vicepresidente del Consiglio regionale della Toscana

