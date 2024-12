Approvata la legge regionale sui Consorzi di sviluppo industriale

“In un periodo segnato da grandi difficoltà per alcuni comparti produttivi e dalla necessità di intervenire sulle infrastrutture nei diversi territori, abbiamo dotato la Toscana di una legge innovativa che mette in campo strumenti concreti per sostenere il lavoro e rilanciare l’economia. Questa legge, approvata dall’Assemblea Toscana, mira a dare risposte a crisi come quella della GKN di Campi Bisenzio ed è il risultato di un lavoro condiviso tra il Gruppo del Partito Democratico e quello del Movimento Cinque Stelle, sostenuto da tutta la maggioranza. Si tratta di un passo importante per promuovere la reindustrializzazione e favorire il recupero cooperativistico nelle aree maggiormente colpite dalla crisi ma anche per dotare territori e istituzioni di uno strumento di politica industriale”.

Lo dichiara Vincenzo Ceccarelli, capogruppo Pd in Consiglio Regionale, a margine dell’approvazione della legge sulla costituzione e il funzionamento dei consorzi di sviluppo industriale avvenuta ieri sera durante la seduta dell’Assemblea toscana.

La norma attribuisce ai Consorzi una personalità giuridica, stabilendone i processi di costituzione e partecipazione attraverso la collaborazione tra soggetti pubblici e privati (Regione, Città Metropolitana, Province, Comuni, Camere di Commercio, associazioni, cooperative di lavoratori). Definisce le funzioni: i Consorzi potranno individuare e acquisire, anche su proposta della Regione, aree industriali e immobili da destinare alla produzione, con priorità al recupero e ampliamento di aree già esistenti, anche se dismesse in parte o totalmente.

“In Consiglio regionale abbiamo portato a termine un percorso iniziato in commissione sviluppo economico con la collega Noferi, ascoltando le rappresentanze sindacali e le categorie economiche. – ha dichiarato Gianni Anselmi, presidente della commissione Sviluppo economico – La legge approvata è una risposta alle sfide che attraversano i nostri territori, con l’obiettivo di sostenere la riqualificazione e la rigenerazione delle aree produttive dismesse o in difficoltà ma anche per progettarne di nuove con strumenti di cooperazione istituzionale”.

“Una grande novità sostanziale della legge è quella di agganciare potenzialmente le esperienze cooperative promosse da lavoratori provenienti da contesti difficili, come quella della ex GKN ma anche di altre realtà analoghe presenti nei territori”, ha concluso Anselmi.

Fonte: Regione Toscana - Ufficio Stampa

