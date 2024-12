Impianto fotovoltaico grande quanto 12 campi da calcio a Castelfranco

"Nel silenzio più assoluto, apprendiamo dalla stampa, che il Comune di Castelfranco di Sotto in data 18 dicembre, dopo aver raccolto in conferenza dei servizi tutti i pareri degli enti preposti, avrebbe concesso i permessi a una ditta privata di Ravenna che realizzerà nella campagna di Castelfranco un enorme parco fotovoltaico tra via Francesca Nord e via dei Tavi. In pieno centro urbano interi campi agricoli verranno ricoperti da pannelli per creare uno degli impianti solari più grandi di tutto il circondario".

A riferirlo è il gruppo consiliare centrosinistra Castelfranco Unita.

"Avrà delle dimensioni immense di oltre 100mila metri quadrati pari a dodici campi da calcio per una potenza di circa 7 mega watt. Uno scempio del territorio inimmaginabile. È mai possibile che la giunta Mini dall’8 agosto, data di presentazione della richiesta da parte del soggetto privato, non abbia mai trovato tempi e modi per informare e coinvolgere né il consiglio comunale, né la commissione consiliare ambiente e territorio né tantomeno la cittadinanza su questo progetto così impattante per il territorio? Quali compensazioni per la comunità saranno eventualmente previste? Perché l’intero consiglio comunale è stato tenuto all’oscuro senza la benché minima informazione?"

"Noi del centrosinistra sosteniamo da sempre la sostenibilità energetica e le energie rinnovabili ma crediamo che tale sviluppo debba essere coniugato con la sostenibilità sociale ovvero rispettando il territorio e le persone che ci abitano".

"Chiederemo subito all’amministrazione comunale la convocazione della commissione ambiente e territorio affinché il progetto venga esposto e presentato nella massima trasparenza, quella trasparenza che fino ad oggi è assolutamente mancata. I cittadini di Castelfranco non si meritavano questo pessimo regalo di Natale".

Fonte: Partito Democratico Castelfranco - Ufficio Stampa

