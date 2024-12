Livorno, sequestrati 1.250 chili di prodotti ittici non tracciati e scaduti

In Toscana, la Guardia costiera ha sequestrato 1.250 chili di prodotti ittici non tracciati e scaduti in diversi punti vendita all’ingrosso e al dettaglio a Livorno. Nel golfo di Follonica, è stato fermato un peschereccio a strascico che utilizzava reti con maglie di dimensioni inferiori a quelle consentite, portando al sequestro dell’attrezzatura e del pescato.

L’operazione, denominata e-Fishing, è stata avviata per garantire la sicurezza della filiera della pesca durante le festività natalizie, quando aumenta la domanda di prodotti ittici. I controlli proseguiranno fino a gennaio.

A Prato, circa 70 esemplari di “granchio cinese”, specie invasiva vietata dalla normativa europea, sono stati sequestrati in una pescheria. A Livorno, inoltre, è stato chiuso un ristorante gestito da cittadini stranieri per gravi carenze igieniche, con il supporto dell’Asl.

L’operazione mira a proteggere la salute pubblica e a contrastare le irregolarità nella vendita e distribuzione di prodotti ittici.

