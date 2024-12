Proseguono i lavori sul ponte della Casanova sul fiume Ombrone lungo la Strada provinciale 34/d nel Comune di Buonconvento in vista della riapertura alla circolazione. L’intervento, anche nel mese di dicembre è proseguito secondo quanto previsto dal cronoprogramma e nonostante alcuni giorni di condizioni meteo sfavorevoli, a gennaio 2025 sono state definite e programmate le prove di carico sulla struttura. All’esito positivo delle prove il ponte sarà riaperto, in via anticipata, alla circolazione dei mezzi fino a 35 quintali. Nel frattempo, l’impresa potrà portare a termine le opere complementari alla conclusione dell’intervento, modalità prevista dal codice dei contratti.

Fonte: Provincia di Siena - Ufficio stampa

