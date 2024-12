Riaperta al traffico la Sp96 di Contingano

E’ stata riaperta al transito veicolare e pedonale il tratto di strada lungo la Sp 96 di Contingano compreso tra le progressive km 2+100 e km 2+300 in località Bandinelli, nel Comune di Radicofani (Si). La chiusura si era resa necessaria, lo scorso 3 ottobre, per il consolidamento di una frana in località Bandinelli. Un intervento di circa 774 mila euro ed ha visto il posizionamento di palificazioni per stabilizzare il tratto interessato dal movimento franoso.

La riapertura è avvenuta con regolamentazione della circolazione a senso unico alternato regolato a vista sul lato sinistro ed istituzione del limite di velocità a 30 km/h fino alla conclusione delle opere complementari.

Fonte: Provincia di Siena - Ufficio stampa

