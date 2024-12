Villetta in fiamme per la Vigilia a Marina di Pisa

Un incendio ha colpito una villetta monofamiliare a Marina di Pisa. I vigili del fuoco pisani sono intervenuti alle 23 della Vigilia di Natale in via Scoglio della Meloria.

La villetta era avvolta dalle fiamme e i pompieri sono rimasti sul posto fino alla mattina di Natale per cercare di spegnerle. Sono arrivati diversi mezzi antincendio anche da altre province. L'immobile è stato reso inagibile, le cause sono in fase di accertamento.

