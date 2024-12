Buongiorno oggi ringrazio Mattia Compagnucci, chef e scrittore, che in questo periodo Natalizio mi manda sempre una delle sue ricette. Oggi mi ha mandato un primo molto buono e gustoso da preparare per queste feste di Natale: i cappellacci di zucca su crema di pecorino Toscano.

Ringrazio anche per le foto che mi ha mandato. Auguro a tutto il gruppo tanti auguri di Santo Stefano e voglio scrivere il pensiero che ho trovato sulla pagina FB di Mattia molto bello e pieno di speranza " In questo Natale, tra i doni sotto l'albero, dobbiamo trovare la forza per superare i momenti difficili, il coraggio a non arrendersi e la speranza per poter credere in un domani migliore".

Cappellacci di zucca su crema di pecorino Toscano

Per la pasta

200 gr farina 00

2 uova

Per il ripieno

200gr zucca

100gr patate

50 gr parmigiano

Sale

Pepe

Per la crema di pecorino

250 ml panna fresca

100gr pecorino

Procedimento

Disponete la farina a fontana, ricavate un buco al centro, rompete le uova controllando che siano fresche. Con una forchetta le iniziate a sbattere e aggiungete poca farina alla volta. Incorporate e lavorate per circa 10 minuti. Dovrete ottenere un composto liscio e omogeneo. Lasciate riposare in frigo per 10 minuti coperto nella pellicola. Lessate le patate e zucca. Fate scolare l'acqua in eccesso dalla zucca con un colino fine. Schiacciate la Verdura a caldo con una forchetta aggiungete del sale e pepe. Amalgamate. In un pentolino scaldate il latte e il pecorino mescolando con una frusta. Con l'aiuto di un termometro portate la crema a 86 gradi prima che bolla la togliete subito dal fuoco. Stendete la pasta ad uno spessore di circa 1 mm e ricavate dei quadrati, disponete al centro una piccola porzione di ripieno e chiudete formando dei triangoli, dopo di che unite le punte basse. Lessate in abbondante acqua salata la pasta. Cuocete per pochi minuti e servite con la crema di pecorino alla base. Spolverate con erba cipollina (oppure amaretti o melograno)

Mattia Compagnucci

Mandate le vostre ricette a michela@radiolady.it

Seguitemi anche su Facebook www.facebook.com/groups/cucinarechebonta/

Potete ascoltare la ricetta sulle frequenze di Radio Lady 97.7 di Empoli (Fi) oppure sui 102.100 nelle zone di Pisa a partire dalle 8:35 circa ogni giovedì. Il sabato mattina verso le 10:35 c'è cucinare che bontà internazionale, con le ricette da tutto il mondo.

Potete seguire la radio anche in DAB e ci ascolterete anche a Firenze, Prato, Pistoia, Arezzo, Siena. Toscana DAB CH11B.