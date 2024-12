Cori discriminatori contro Vlahovic, sospesa Juventus-Fiorentina. Autorità analizzano video per cercare responsabili

La partita Juventus-Fiorentina, disputata all'Allianz Stadium di Torino, è stata sospesa per circa due minuti al 6° minuto di gioco a causa di cori discriminatori rivolti a Dusan Vlahovic, ex attaccante della Fiorentina ora in forza alla Juventus. Gli insulti sono partiti dal settore ospiti, occupato da circa mille tifosi viola.

L'arbitro Maurizio Mariani di Aprilia ha interrotto momentaneamente la gara, mentre lo speaker dello stadio ha avvisato che il ripetersi di tali cori avrebbe potuto portare a una sospensione definitiva dell’incontro.

Le autorità stanno già lavorando per analizzare le immagini video e identificare i responsabili dei cori discriminatori. La Juventus, da parte sua, ha annunciato l’applicazione del "codice di gradimento", una misura disciplinare che vieta l’accesso futuro allo stadio ai tifosi coinvolti nei comportamenti offensivi.

Dopo la breve interruzione, la partita è ripresa regolarmente con il punteggio fermo sullo 0-0.

