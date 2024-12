Scontro tra due auto sull'Aurelia, muore una donna

A Viareggio, sulla variante Aurelia, uno scontro tra due auto ha causato la morte di una donna e il ferimento dei suoi tre figli e del padre. Due dei figli, entrambi minori, sarebbero stati sbalzati fuori dall'auto. Un altro figlio e il padre non sarebbero in gravi condizioni. Ferito anche il conducente dell'altra vettura. Sul posto sono intervenuti 118, polizia municipale e vigili del fuoco. L'ingresso della variante è stato chiuso in entrambe le direzioni. Due bambini feriti sono stati trasportati in ospedale da un'auto di passaggio.