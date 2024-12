Scontro tra due auto sull'Aurelia, muore una donna di 35 anni e la nipote di 8. Erano residenti nel Cuoio

Un tragico incidente stradale si è verificato intorno alle 13 sulla variante Aurelia a Viareggio, causando la morte di una donna di 35 anni e di una bambina di 8 anni. La donna, di origine senegalese e residente a Santa Croce sull'Arno, era in auto con tre minori e il padre dei bambini. La famiglia è molto conosciuta nella città del Cuoio. In un primo momento si era ipotizzato che la bambina deceduta avesse 11 anni e fosse figlia della donna, ma successivamente è stato chiarito che si trattava della nipote 11enne.

Nell’incidente sono rimasti feriti anche gli altri due minori e il padre, che non sarebbero in gravi condizioni. Due dei bambini, entrambi sbalzati fuori dall’auto per la violenza dell’urto, sono stati trasportati d’urgenza negli ospedali di Versilia e Cisanello. Anche il conducente dell’altra vettura coinvolta ha riportato ferite, ma le sue condizioni non sarebbero critiche.

I soccorsi sono stati tempestivi, con l’intervento di ambulanze del 118, vigili del fuoco del distaccamento di Pietrasanta e polizia municipale. Alcuni feriti sono stati trasportati in ospedale da un’auto di passaggio, mentre i vigili del fuoco hanno operato per mettere in sicurezza l’area e liberare i feriti dalle lamiere.

A seguito dell’incidente, la variante Aurelia è stata chiusa in entrambe le direzioni nel tratto interessato, causando pesanti disagi al traffico. La riapertura parziale in direzione sud è avvenuta intorno alle 15.30, mentre continuano i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dello scontro.

Le autorità stanno ora indagando sulle cause dell’incidente, valutando eventuali responsabilità e raccogliendo testimonianze per chiarire la dinamica dell’impatto.

"Una tragedia che ci colpisce tutti. La famiglia è molto conosciuta a Santa Croce sull'Arno e la notizia della vicenda che li ha coinvolti ci rattrista profondamente. Siamo vicini alla famiglia e alla comunità senegalese tutta e ci mettiamo a disposizione per quanto è nelle nostre possibilità, per aiutare in questo momento di grande sofferenza", così il sindaco di Santa Croce sull'Arno Roberto Giannoni.

