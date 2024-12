Accusata di traffico di cocaina e detenzione di armi, era ricercata da settembre: arrestata 40enne in Francia

La polizia di Pistoia ha arrestato una donna di 40 anni, accusata di traffico di cocaina e detenzione di armi e munizioni, eseguendo gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. La donna era ricercata dal settembre 2024 dopo che un'inchiesta aveva portato a misure cautelari per 16 persone coinvolte nello spaccio di cocaina. Risultata irreperibile in Italia, è stata arrestata a novembre ad Avignone, in Francia. Dopo essere stata estradata in Italia, è stata accompagnata alla frontiera di Ventimiglia e informata della misura cautelare.

